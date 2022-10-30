Кто получит 660 грн при перерасчете пенсии в декабре — Finance.ua

Кто получит 660 грн при перерасчете пенсии в декабре Сегодня 16:27 — Личные финансы

В Украине с 1 декабря перерассчитают прожиточный минимум для нетрудоспособных. В результате минимальную пенсию увеличат на 66 грн, а максимальную — на 660 грн.

Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда на 2022 год, а также заявлении Министерства социальной политики. Так, прожиточный минимум в декабре повысят для пенсионеров с 2027 по 2093 грн. Это позволит:

минимальную пенсию увеличить на 3,5% — до 2093 грн;

максимальную пенсию увеличат с 20 270 до 20 930 грн.

«Также запланирован перерасчет всех пенсий и пособий уже в декабре, когда у нас еще раз повысится на 3,5% прожиточный минимум», — отметили в Минсоце. Правда, речь идет о повышении далеко не всех пенсий. На увеличение могут рассчитывать три категории украинцев.

Это те, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше минимальной. Фактически они получают минимальную пенсию, а увеличение получают вместе с повышением прожиточного минимума.

Те, кто получает максимальную выплату. Речь идет об украинцах, которые получали высокую зарплату или их выплаты рассчитали по специальной формуле. Они могут получать не более 10 прожиточных минимумов. С 1 декабря это на 660 грн больше.

Те, у кого большой стаж. За каждый год стажа сверхурочного увеличения в размере 1% прожиточного минимума. До декабря это 20,27 грн, а после декабря — 20,93 грн.

Справка Finance.ua:

В Украине минимальную пенсию в 2023 году заморозят. Она останется на уровне 2093 грн. Также не будут повышать и минимальную зарплату — с октября 2022 и весь 2023 она останется в размере 6700 грн.

Обозреватель По материалам:

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