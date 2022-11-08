Кто может получить бесплатные дрова — Finance.ua

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Кто может получить бесплатные дрова

Энергетика
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Кто может получить бесплатные дрова
Грядущая зима будет чрезвычайно сложной. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее даже призвала украинцев, которые сейчас находятся за границей, не возвращаться домой до весны.
Впрочем, сценарий, где мы все замерзаем, как в фильме «Послезавтра», кажется маловероятным. Мы пережили февраль и март, когда обстоятельства были гораздо сложнее.
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Прогнозное потребление газа в осенне-зимний период 2022-2023 годов, по оценке Минэнерго, составит около 11,7 млрд кубометров. В хранилищах, по состоянию на октябрь, Украина накопила более 14 млрд кубометров газа — этого достаточно для прохождения отопительного сезона при умеренной зиме.

Кому будут давать бесплатные дрова

В более выигрышной позиции оказались те, у кого индивидуальное отопление. В основном это жители сельской местности, которые имеют возможность отапливать дом дровами.
На прошлой неделе началась доставка бесплатной топливной древесины в опасные районы восьми прифронтовых областей:
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Днепропетровской;
  • Черниговской.
Как пояснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, помощь, прежде всего, будет предоставляться уязвимым категориям граждан: пожилым людям, многодетным семьям и людям с инвалидностью.
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На обеспечение населения прифронтовых регионов бесплатной древесиной правительство выделило почти 563 миллиона гривен.
Читайте больше в нашей статье:

Что будет с отоплением в Украине 🏠

По материалам:
Finance.ua
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