Кто может подавать заявление о предоставлении социальной помощи человеку — Finance.ua

Кто может подавать заявление о предоставлении социальной помощи человеку Сегодня 09:45 — Личные финансы

Каждый украинец имеет право на получение социальной помощи в случае необходимости. Заявление на получение такой помощи в органы соцзащиты населения могут написать не только сам человек или его родные, но и любой неравнодушный.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире «Сніданку з 1+1».

«Особенность социальных услуг состоит в том, что специалист социальной работы в общине должен сам выявлять людей, которые в них нуждаются. Мы к этому стремимся, надеюсь, что когда-нибудь так и будет. Но любой, кто знает, что человеку нужна услуга, может заявить об этом в управление соцзащиты или любой центр социальных служб», — отметила министр.

По ее словам, есть специальные социальные специалисты, которые эти услуги оказывают — как работники соцслужб, так и представители различных общественных организаций.

«Любой человек может написать заявление в управление соцзащиты о том, что есть необходимость, чтобы оказывали, например, услугу ухода на дому. Имеются социальные специалисты, которые работают, как правило, в территориальных центрах обслуживания населения. Это могут быть представители общественных организаций, которых община нанимает для такой помощи, другие люди, которые за средства общины оказывают такую услугу», — подчеркнула Жолнович.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.