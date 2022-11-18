Кто может подавать заявление о предоставлении социальной помощи человеку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто может подавать заявление о предоставлении социальной помощи человеку

Личные финансы
41
Каждый украинец имеет право на получение социальной помощи в случае необходимости. Заявление на получение такой помощи в органы соцзащиты населения могут написать не только сам человек или его родные, но и любой неравнодушный.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире «Сніданку з 1+1».
«Особенность социальных услуг состоит в том, что специалист социальной работы в общине должен сам выявлять людей, которые в них нуждаются. Мы к этому стремимся, надеюсь, что когда-нибудь так и будет. Но любой, кто знает, что человеку нужна услуга, может заявить об этом в управление соцзащиты или любой центр социальных служб», — отметила министр.
По ее словам, есть специальные социальные специалисты, которые эти услуги оказывают — как работники соцслужб, так и представители различных общественных организаций.
«Любой человек может написать заявление в управление соцзащиты о том, что есть необходимость, чтобы оказывали, например, услугу ухода на дому. Имеются социальные специалисты, которые работают, как правило, в территориальных центрах обслуживания населения. Это могут быть представители общественных организаций, которых община нанимает для такой помощи, другие люди, которые за средства общины оказывают такую услугу», — подчеркнула Жолнович.

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.