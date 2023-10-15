Кто может досрочно выйти на заслуженный отдых — Finance.ua

Кто может досрочно выйти на заслуженный отдых Сегодня 20:12 — Казна и Политика

Во время войны в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства », пишет the page.

Согласно ему выйти на пенсию до достижения официального пенсионного возраста могут граждане, с которыми работодатель расторг трудовой договор, и если это была инициатива работодателя, а не работника.

Причиной расторжения договора должны быть изменения организации производства и труда. К примеру, это может быть ликвидация, реорганизация или банкротство предприятия. Причиной также может быть перепрофилирование предприятия. Работника также могут уволить при условии, что с его специальностью и квалификацией не нашлось работы на перепрофилированном предприятии.

В то же время получить пенсию досрочно можно будет только при достижении определенного возраста. Так, уволенный работник сможет выйти на заслуженный отдых, если:

на день увольнения работнику осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста;

уволенный работник зарегистрировался в государственной службе занятости и ему не смогли там предложить другую работу;

работник имеет полный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию (мужчина — 35 лет, женщина — 30 лет).

Кроме того, получить пенсию досрочно можно в случае, когда состояние здоровья работника ухудшилось и не позволяет ему выполнять возложенные на него трудовые обязанности. Однако такое увольнение должно быть по инициативе работодателя и при наличии соответствующего медицинского заключения.

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