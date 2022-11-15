Кто может дистанционно оформить пенсию во время войны — Finance.ua

Кто может дистанционно оформить пенсию во время войны Сегодня 19:03 — Личные финансы

Кто может дистанционно оформить пенсию во время войны

У украинцев во время войны есть возможность оформить пенсию дистанционно и автоматически начать получать ее на свой счет. Рассказываем, кому доступна услуга, как это сделать и какие документы нужны.

В украинское законодательство внесены изменения, позволяющие подать заявку и оформить пенсию автоматически, не посещая органы Пенсионного фонда Украины. После этого начисление пенсии начинается автоматически по достижении лицом пенсионного возраста. Это возможно после принятия Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», который урегулировал в различных актах возможность и порядок подачи документов для автоматического начисления пенсии.

Для получения услуг дистанционно необходимо авторизироваться в С началом полномасштабной войны в Украине вопрос дистанционного обслуживания граждан приобрел еще большую актуальность.необходимо авторизироваться в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Однако это возможно только, если в Реестре застрахованных лиц есть информация о вашем страховом стаже до 2004 года включительно.

Регистрация пенсии автоматически возможна, если работник или работодатель перевели трудовую книжку в электронную форму.

Дистанционное оформление пенсии

Если вы не пенсионер, ваши действия для автоматического начисления пенсии:

авторизуйтесь на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

заполните анкету-заявление:

― информацию о себе;

― данные о выбранном способе выплаты назначенной пенсии и получении пенсионного удостоверения;

прикрепите сканированные копии документов: обязательные и те, которые могут предоставить право на повышенную пенсию;

подпишите анкету-заявление КЭП;

пришлите анкету-заявление в орган Фонда.

Данная информация будет заранее проверена, и при достижении пенсионного возраста вы получите СМС-сообщение или уведомление в личном кабинете.

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Вас должны уведомить о:

назначении пенсии;

дате, с которой она назначена;

размере назначенной пенсии

Лично обращаться в органы Фонда не нужно, если все произошло согласно инструкции. Пенсия будет назначена автоматически при достижении пенсионного возраста.

Способы авторизации на вебпортале

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) одного из 26 аккредитованных центров сертификации ключей;

через средство встроенной системы электронной идентификации GOV ID, в том числе с использованием Bank.ID;

через «Дія.Підпис»;

с помощью токена;

по электронному пенсионному удостоверению.

Для получения обезличенной информации достаточно авторизироваться по логину и паролю, полученному в Фонде.

Для подачи заявления на назначение пенсии по возрасту или информации о страховом стаже вход на вебпортал электронных услуг Фонда необходимо осуществлять с помощью КЭП.

Дистанционное начисление пенсии ― документы

Для автоматического начисления пенсии необходимо, чтобы трудовые до 2004 года были оцифрованы и предоставлены в органы ПФУ.

В общем, нужно, чтобы были отсканированы следующие документы:

паспорт;

справка о присвоении идентификационного кода (РНОКНП);

документы, подтверждающие трудовой стаж (например, трудовая книжка);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если планируете получать выплаты через банк);

справка о взятии на учет ВПЛ (при наличии);

документы о предоставлении особого статуса лицу;

свидетельство о браке (для женщин, сменивших фамилию в результате заключения брака);

другие документы.

В Законе указано, что в случае, если документы о страховом стаже не поданы в течение трех месяцев со дня достижения застрахованным лицом пенсионного возраста, считается, что застрахованное лицо изъявило желание получать пенсию с более позднего возраста.

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НВ По материалам:

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