Кто может дистанционно оформить пенсию во время войны — Finance.ua

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Кто может дистанционно оформить пенсию во время войны

Личные финансы
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Кто может дистанционно оформить пенсию во время войны
Кто может дистанционно оформить пенсию во время войны
У украинцев во время войны есть возможность оформить пенсию дистанционно и автоматически начать получать ее на свой счет. Рассказываем, кому доступна услуга, как это сделать и какие документы нужны.
В украинское законодательство внесены изменения, позволяющие подать заявку и оформить пенсию автоматически, не посещая органы Пенсионного фонда Украины. После этого начисление пенсии начинается автоматически по достижении лицом пенсионного возраста. Это возможно после принятия Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», который урегулировал в различных актах возможность и порядок подачи документов для автоматического начисления пенсии.
С началом полномасштабной войны в Украине вопрос дистанционного обслуживания граждан приобрел еще большую актуальность. Для получения услуг дистанционно необходимо авторизироваться в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Однако это возможно только, если в Реестре застрахованных лиц есть информация о вашем страховом стаже до 2004 года включительно.
Регистрация пенсии автоматически возможна, если работник или работодатель перевели трудовую книжку в электронную форму.

Дистанционное оформление пенсии

Если вы не пенсионер, ваши действия для автоматического начисления пенсии:
  • авторизуйтесь на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • заполните анкету-заявление:
― информацию о себе;
― данные о выбранном способе выплаты назначенной пенсии и получении пенсионного удостоверения;
  • прикрепите сканированные копии документов: обязательные и те, которые могут предоставить право на повышенную пенсию;
  • подпишите анкету-заявление КЭП;
  • пришлите анкету-заявление в орган Фонда.
Данная информация будет заранее проверена, и при достижении пенсионного возраста вы получите СМС-сообщение или уведомление в личном кабинете.

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Вас должны уведомить о:
  • назначении пенсии;
  • дате, с которой она назначена;
  • размере назначенной пенсии
Лично обращаться в органы Фонда не нужно, если все произошло согласно инструкции. Пенсия будет назначена автоматически при достижении пенсионного возраста.

Способы авторизации на вебпортале

  • с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) одного из 26 аккредитованных центров сертификации ключей;
  • через средство встроенной системы электронной идентификации GOV ID, в том числе с использованием Bank.ID;
  • через «Дія.Підпис»;
  • с помощью токена;
  • по электронному пенсионному удостоверению.
Для получения обезличенной информации достаточно авторизироваться по логину и паролю, полученному в Фонде.
Для подачи заявления на назначение пенсии по возрасту или информации о страховом стаже вход на вебпортал электронных услуг Фонда необходимо осуществлять с помощью КЭП.

Дистанционное начисление пенсии ― документы

Для автоматического начисления пенсии необходимо, чтобы трудовые до 2004 года были оцифрованы и предоставлены в органы ПФУ.
В общем, нужно, чтобы были отсканированы следующие документы:
  • паспорт;
  • справка о присвоении идентификационного кода (РНОКНП);
  • документы, подтверждающие трудовой стаж (например, трудовая книжка);
  • справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);
  • реквизиты банковского счета (если планируете получать выплаты через банк);
  • справка о взятии на учет ВПЛ (при наличии);
  • документы о предоставлении особого статуса лицу;
  • свидетельство о браке (для женщин, сменивших фамилию в результате заключения брака);
  • другие документы.
В Законе указано, что в случае, если документы о страховом стаже не поданы в течение трех месяцев со дня достижения застрахованным лицом пенсионного возраста, считается, что застрахованное лицо изъявило желание получать пенсию с более позднего возраста.
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По материалам:
НВ
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