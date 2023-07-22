Кто из украинцев потеряет социальную помощь от государства — Finance.ua

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Кто из украинцев потеряет социальную помощь от государства

Личные финансы
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Кабинет Министров Украины внес изменения в правила назначения выплат для внутриперемещенных лиц (ВПЛ), и согласно нововведениям некоторые украинцы уже не будут иметь права на социальную помощь.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Помощь на проживание не будут получать студенты стационара или дуальной формы обучения, местом регистрации которых являются общежития.
К тому же, как поясняется на сайте, право на социальную помощь потеряли пенсионеры, которые до перемещения находились на полном государственном содержании в заведении престарелых и остались на таком содержании после перемещения.
Следует заметить, что в силу некоторых обстоятельств украинцам прекратят начислять выплаты. Это касается внутриперемещенных лиц, вовремя не прошедших физическую идентификацию в банке.
Социальную выплату от государства могут получить украинцы, не имеющие права на пенсию, лица с инвалидностью и лица, нуждающиеся в помощи на уход. Размер выплаты будет зависеть от уровня обеспечения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
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По материалам:
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