Кто из студентов имеет право на отсрочку — Finance.ua

Кто из студентов имеет право на отсрочку Сегодня 18:00 — Личные финансы

Согласно части 2 статьи 23 Закона № 3543, некоторые категории населения (а это фактически все, кто имеет право на отсрочку) могут быть мобилизованы только по их согласию и будут проходить службу по их желанию по месту жительства.

Об этом пишет Кадровик.

Во время военного положения не проводится призыв на срочную службу и так же не проводится демобилизация солдат, срок службы которых истек.

Мобилизация — это о военнообязанных. А юноши, достигшие призывного возраста (20 лет), не военнообязанные, так как на время войны отменена срочная служба, поэтому они не могут быть мобилизованными. Но, если есть желание, могут подписать контракт. В прошлом году для граждан в возрасте 20−27 лет, по тем или иным причинам не проходившим срочную службу, была восстановлена ​​эта «опция». Недавно возрастная планка, как известно, была опущена до 25 лет. С этого возраста молодые люди переходят из категории призывников в категорию военнообязанных.

Также срочники, которые не могут быть уволены со службы и не могут в таком статусе участвовать в боевых действиях, могут подписать контракт с ВСУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.