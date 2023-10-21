Кто из студентов имеет право на отсрочку — Finance.ua

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Кто из студентов имеет право на отсрочку

Личные финансы
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Согласно части 2 статьи 23 Закона № 3543, некоторые категории населения (а это фактически все, кто имеет право на отсрочку) могут быть мобилизованы только по их согласию и будут проходить службу по их желанию по месту жительства.
Об этом пишет Кадровик.
Во время военного положения не проводится призыв на срочную службу и так же не проводится демобилизация солдат, срок службы которых истек.
Мобилизация — это о военнообязанных. А юноши, достигшие призывного возраста (20 лет), не военнообязанные, так как на время войны отменена срочная служба, поэтому они не могут быть мобилизованными. Но, если есть желание, могут подписать контракт. В прошлом году для граждан в возрасте 20−27 лет, по тем или иным причинам не проходившим срочную службу, была восстановлена ​​эта «опция». Недавно возрастная планка, как известно, была опущена до 25 лет. С этого возраста молодые люди переходят из категории призывников в категорию военнообязанных.
Также срочники, которые не могут быть уволены со службы и не могут в таком статусе участвовать в боевых действиях, могут подписать контракт с ВСУ.

Мобилизация: сколько она будет продолжаться, и кого и как призывают

По материалам:
Finance.ua
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