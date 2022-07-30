Кто должен платить штраф за превышение скорости — водитель или владелец автомобиля — Finance.ua

Кто должен платить штраф за превышение скорости — водитель или владелец автомобиля Сегодня 18:13 — Технологии&Авто

Недавно один автовладелец передал свой транспорт в пользование другому человеку (что разрешено), но вскоре получил на почту постановление о наложении штрафа за нарушение скорости.

он посчитал несправедливым, поэтому обратился в суд, пишет Наложенный штраф, поэтому обратился в суд, пишет u-news

В своем иске владелец транспорта обратил внимание, что хоть машина принадлежит ему, но она находилась в пользовании других лиц. Он также добавил справку о том, что во время нарушения ПДД находился на приеме у дантиста.

Автовладелец также обратил внимание на то, что в соответствии с Конституцией Украины юрответственность носит индивидуальный характер, поэтому он не должен отвечать за нарушение, которое не совершал. Он также приложил снимки, на которых был зафиксирован его автомобиль, но не было видно лица того, кто был за рулем.

В свою очередь, в Департаменте патрульной полиции обратили внимание на то, что ответственность должен нести именно владелец авто, а не тот, кто находился за рулем. Какое решение принял суд?

В суде отметили, что статьей 8 Конституции Украины предусмотрено, что в нашей стране действует правило верховенства права. Частью 2 статьи 61 устанавливается, что ответственность лица носит индивидуальный характер, при наложении взыскания берется во внимание только лицо нарушителя и степень его вины.

Суд также обратил внимание на то, что решением Конституционного суда Украины признана неконституционной статья, которая предусматривала, что к админответственности за нарушения в сфере ПДД в случае автоматической фиксации привлекаются только владельцы транспорта.

В суде приняли во внимание и то, что все сомнения в виновности привлекаемого к ответственности лица толкуются исключительно в его пользу. В результате в суде пришли к выводу о незаконности штрафа на том основании, что ответственность должен нести только непосредственный нарушитель.

Важность этого прецедента в том, что такая судебная практика может стать массовой и побуждает внести изменения в закон о применении наказания исключительно к виновным.

Кстати, забудьте об очередях на вокзалах и трате времени на покупку билетов. Вместе с Proizd.ua можно быстро приобрести билеты на нужные вам направления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.