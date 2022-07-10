Кто должен обеспечивать мобилизованных работников — Finance.ua

Кто должен обеспечивать мобилизованных работников Сегодня 17:38 — Казна и Политика

Работодатель сохраняет за мобилизованным работником рабочее место и должность. Однако обеспечением мобилизованного должно заниматься государство, а не работодатель.

Об этом сказал народный депутат «Слуги Народа» Денис Маслов, комментируя законопроект № 7251.

Он напомнил, что с 2016 года государство фактически перевело часть обязанности по содержанию мобилизованных работников на работодателей. Ведь до того времени в течение двух лет был механизм компенсации предпринимателям от государства расходов на зарплаты мобилизованным.

Однако из-за проблем с выплатами впоследствии такую норму убрали. Количество мобилизованных работников существенно возросло, а условия работы бизнеса значительно усложнились.

«Из-за войны предприниматели испытывают проблемы и с рынками сбыта, и с логистикой. Им тяжело продолжать содержать всех работников, в том числе мобилизованных. Если предприниматели продолжат выплачивать мобилизованным, им придется увольнять других работников, уменьшать зарплаты или объявлять простой. Они уже не охотно принимают на работу людей, которых могут мобилизовать. Кроме того, существует риск, что государство столкнется с проблемой массового неофициального трудоустройства», — пояснил он.

По словам Маслова, именно государство должно обеспечивать мобилизованных работников.

«Мы установили дополнительные выплаты военным — 30 тыс. грн в месяц. Это действительно вдвое больше средней зарплаты во многих сферах. Плюс основное денежное обеспечение и доплаты за каждый „боевой“ день. К примеру, у стрелка Сухопутных войск зарплата с дополнительным вознаграждением в районе 43 тыс. грн. Если еще „боевые“, то может быть более 100 тыс. грн», — объясняет политик.

Справка Finance.ua:

соответствующий законопроект № 7251, принятый 1 июля Верховной Радой, призывают Президента Украины подписать украинские предприниматели. Документ поддерживает Европейская Бизнес Ассоциация, Украинский Совет Бизнеса, в состав которого входит 101 бизнес-ассоциация, членами которых являются 27 тысяч предприятий, а также Союз украинских предпринимателей.

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