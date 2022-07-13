Кто даст кредиты и гранты на проекты во время войны: ответ Мининфраструктуры — Finance.ua
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Кто даст кредиты и гранты на проекты во время войны: ответ Мининфраструктуры

Казна и Политика
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Международные финансовые организации готовы выделить средства на инфраструктурные проекты. Украина ожидает средства от Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
Об этом в интервью рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
«Это будут кредиты и гранты. Все доноры сейчас работают по такой модели. Есть часть кредитов и есть часть грантов», — сказал он.
По его словам, все решения будут в ближайшее время.
«От ЕИБ мы ждем решения 15 июля, мы к этому готовились еще до конференции в Лугано. От Всемирного банка мы ждем решения в начале августа, от ЕБРР — в августе-сентябре», — сообщил Кубраков.
При этом он отметил, что все проекты конкретные. «Где-то восстановление разрушенных линий украинской железной дороги, где-то разрушены дорожные мосты, а где-то расширение нашего экспортного потенциала. То есть новые пункты пропуска, расширение существующих пунктов пропуска, строительство дорог, ведущих к пунктам пропуска. Как железнодорожных, так и автомобильных. Приблизительно на таких вещах мы сейчас фокусируемся», — добавил министр.
Напомним, Украина пока получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов.
  • В июне 967,4 млн долларов поступили от Всемирного банка,
  • 779,0 млн долларов — от правительства Канады,
  • 479,4 млн долларов — от Агентства по международному сотрудничеству Японии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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