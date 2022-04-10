Кто будет оценивать повреждения домов от военных рф — Finance.ua

В Украине начался процесс по обследованию разрушенных и поврежденных в результате вооруженной агрессии россии зданий и сооружений. Таким образом, эксперты будут определять возможность их дальнейшей эксплуатации, выполнения восстановительных работ или демонтажа.
Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталия Козловская.
Сейчас первая группа экспертов выехала в Киевскую область.
Кто будет проверять состояние зданий
Для обследования уже сформирован ряд групп, в которые входят неравнодушные специалисты и эксперты, имеющие соответствующую квалификацию. И такие группы продолжают формироваться.
Отметим, что обследования должны проводить исполнители работ, которые прошли соответствующую профессиональную аттестацию и получили квалификационные сертификаты на право выполнения работ, в частности:
техническое обследование построек и сооружений;
инженерно-строительное проектирование в части обеспечения механического сопротивления и устойчивости с квалификационным уровнем «ведущий» или «I категория»;
экспертиза проектной документации в части обеспечения механического сопротивления и устойчивости, с квалификационным уровнем «ведущий» или «I категория»;
инженер-консультант (строительство) с квалификационным уровнем «ведущий» или «I категория».
В настоящее время решается вопрос о порядке мероприятий для определения возможности дальнейшей эксплуатации таких зданий и сооружений, выполнения восстановительных работ или демонтажа (ликвидации).
Также отмечается, что обследование разрушенных и поврежденных зданий и сооружений происходит только после разминирования, аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Справка Finance.ua:
Правительство утвердило механизм проведения обследования поврежденных в результате вооруженной агрессии россии зданий и сооружений, в частности, объектов критической инфраструктуры, для определения возможности их дальнейшей эксплуатации, выполнения восстановительных работ или демонтажа;
так, украинцам будут компенсировать стоимость до 150 кв. м уничтоженного российскими оккупантами жилья. В случае если жилая площадь уничтоженного дома или квартиры составляла более 150 кв. м, будет возмещаться разница.