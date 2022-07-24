Кто больше всего нужен бизнесу: ТОП-5 специализаций (инфографика) — Finance.ua
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Кто больше всего нужен бизнесу: ТОП-5 специализаций (инфографика)

Личные финансы
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Несмотря на прогнозы относительно того, что профессия бухгалтера из-за динамических изменений на рынке труда утратит популярность, бухгалтеры и специалисты по управленческому учету этим летом вернулись в список самых востребованных специалистов.
Об этом пище портал grc.ua.
В июле доля вакансий этой профессиональной сферы составляет 6% всех актуальных на портале. По статистике, бухгалтерами и экономистами работают преимущественно женщины. Весомую долю среди беженцев составляют женщины трудоспособного возраста. Следовательно, есть основания для вывода, что в другие города или страны переехали многие представители этой профессиональной сферы.
Зарплаты
Тенденцию к увеличению имеет и зарплата в этой профессиональной сфере. Если в феврале средняя предлагаемая заработная плата составила 14800 грн, то в июле эта сумма составляет 25600 грн.
Увеличилась также активность соискателей в данной сфере. Интересен тот факт, что абсолютное большинство (86%) тех бухгалтеров, финансистов и экономистов, которые сейчас ищут работу, составляют самые опытные специалисты с опытом работы более 6 лет.
Кто больше всего нужен бизнесу: ТОП-5 специализаций (инфографика)
Для кого больше всего работы в сфере?
Больше всего предложений открыто для бухгалтеров, финансовых аналитиков и экономистов. Далее по востребованности идут специалисты по бюджетированию и планированию и финансовому менеджменту. Высокая средняя заработная плата предлагается финансовым аналитикам и экономистам — 30 600 грн.
Финансовый менеджмент в среднем может претендовать на зарплату в размере 28 600 грн, бухгалтер — на 25 500 грн, а специалист по бюджетированию и планированию — на оклад в 24 600 грн.
Какие зарплаты в сфере?
Средняя заработная плата, которую предлагают в вакансиях в сфере бухгалтерии и управленческого учета в июле, составляет 25 600 грн. Важно, что востребованность и зарплата у представителей этой профессиональной сферы имеет тенденцию к увеличению. Так, в феврале средняя предлагаемая заработная плата составила 14800 грн и имела тенденцию к росту каждый месяц. По сравнению с февралем этого года заработная плата выросла на 66%.
Какой опыт требуется в сфере?
Работодатели ищут преимущественно специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет, для них опубликовано 64% предложений от всех вакансий. Кандидаты, имеющие опыт работы 3 — 6 лет, требуются 21% работодателям. Еще более опытных кандидатов ищет 4% работодателей. Только 11% вакансий открыто для кандидатов без опыта работы.
Кто ищет работу в сфере финансов?
За последний месяц активность соискателей в сфере бухгалтерии и финансов увеличилась. Треть всех соискателей — это представители финансового менеджмента (33% от актуальных резюме), конкуренция на должность по этой специализации в среднем по стране 4 человека на рабочее место. Второе место по наибольшему количеству резюме в сфере занимают бухгалтеры (28%). Третьими с числом актуальных резюме в сфере бухгалтерии и финансов являются экономисты (14% резюме).
Абсолютное большинство (86%) среди находящихся в активном поиске работы составляют кандидаты с наибольшим опытом более 6 лет. Меньший опыт (от 3 до 6 лет) имеют 6% кандидатов, а молодых специалистов с опытом от 1 до 3 лет — 4% всех соискателей в сфере. Совершенно без опыта работы пока только 4% кандидатов в сфере. Следовательно, конкуренция среди специалистов, особенно тех, кто имеет весомый опыт в профессии, становится достаточно сильной.
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По материалам:
Finance.ua
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