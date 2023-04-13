Криптобиржа WhiteBIT запустила тестнет собственного блокчейна — Finance.ua
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Криптобиржа WhiteBIT запустила тестнет собственного блокчейна

Криптовалюта
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Криптобиржа WhiteBIT запустила тестнет собственного блокчейна
В августе 2022 года WhiteBIT выпустила свой актив, WhiteBIT Token (WBT). Сейчас компания сделала еще один важный шаг в своем развитии — запустила тестовую сеть собственного блокчейна. Это важный этап перед введением его в основную сеть, что позволит бирже усовершенствовать свой продукт и обеспечит надежность, высокую пропускную способность и низкие комиссии в сети для пользователей.
Тестнет — это тестовая сеть, которая позволяет испытать функционал и возможности блокчейна в реальном времени, но без реальных цифровых активов. Наличие собственной сети сделает WBT самостоятельной единицей и превратит актив из токена в монету.
Блокчейн разработан на основе Geth (Go-Ethereum). Это сделано с целью совместимости проекта с контрактами и решениями экосистемы Ethereum.
WB Network работает на механизме консенсуса Proof-of-Authority (PoA). Простыми словами, это алгоритм, в котором вместо майнеров, как в Proof-of-Work (PoW) или стейкеров, как в Proof-of-Stake (PoS), используются знакомые и надежные участники сети, которые имеют право на генерацию новых блоков и подтверждение транзакций. Помимо низкой комиссии за транзакции также следует отметить:
  • Прогнозируемый интервал между созданием двух блоков;
  • Надежность (защита от единичных взломов);
  • Высокий показатель TPS (Transactions Per Second), количество транзакций, которые сеть может обработать за секунду.
По данным WB Network Explorer, максимальный показатель транзакций в секунду (TPS) сети составляет 153,5, что является довольно неплохим показателем. Средняя комиссия составляет 0.00002566 WBT, что равно 0.00012317 USDT*.
*цена WBT по состоянию на 12.4.2023.
Уже сейчас можно присоединиться к сети с помощью Metamask и получить тестовые WBT. Для этого нужно перейти на страницу Faucet | WB Explorer, вставить адрес кошелька в текстовое поле, подтвердить и нажать «‎Claim». Чтобы протестировать сеть, можно отправлять активы с одного счета на другой.
Кроме того, можно еще и выпустить собственный смарт-контракт с помощью инструмента Remix. Как это сделать читай подробнее в документации.
Также недавно биржа расширила метод снятия Checkout Mastercard до Checkout Visa/Mastercard для валют BGN, CZK, EUR, PLN и USD.
Checkout.com является одной из крупнейших финтех-компаний, которая предоставляет услуги обработки платежей для других компаний. Платформа сочетает цифровые платежи, аналитику и систему мониторинга мошеннических операций. Поэтому использование Checkout Visa — это безопасный и надежный способ получения платежей.
WhiteBIT — одна из самых крупных централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. Сегодня компания насчитывает более 700 специалистов. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.
С начала полномасштабного вторжения WhiteBIT активно сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины (МИД) для помощи гражданам Украины.
По материалам:
whitebit
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