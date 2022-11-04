«Крымский мост на бис!»: в Украине выпустят новую марку — Finance.ua
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«Крымский мост на бис!»: в Украине выпустят новую марку

Личные финансы
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В пятницу, 4 ноября, Укрпочта выпустит новую почтовую марку «Крымский мост на бис!».
Об этом в Telegram сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
«4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российскому нашествию. А еще 4 ноября государственный праздник на россии — День Народного Единства. Мы, в Укрпочте, настолько дружелюбны, что делаем подарки даже нашим врагам. 4 ноября Укрпочта выпускает новую марку — „Крымский мост на бис!“» — сказано в сообщении.
«Крымский мост на бис!»: в Украине выпустят новую марку
Тираж марки составляет 300 тыс. марочных листов или 2,1 млн марок. Однако более 70 тысяч листов уже продано по предзаказу, и они скоро будут у своих владельцев.
Приобрести марки можно будет 4 ноября в отделениях и на сайте Укрпочты, а также в официальных онлайн магазинах Укрпочты на Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon. Там также можно будет приобрести тематические футболки, свитшоты и магниты.
Напомним, Укрпочта начала голосование за новую марку военного времени, которую планируют выпустить к Новому году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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