Крупный плательщик изменил местонахождение: что с регистрацией в налоговой — Finance.ua

Крупный плательщик изменил местонахождение: что с регистрацией в налоговой

Сегодня 09:28 — Личные финансы

Крупный плательщик изменил местонахождение: что с регистрацией в налоговой

Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объяснило , необходимо ли переводиться в другой контролирующий орган, если КНП изменил в течение отчетного года местонахождение.

В случае изменения местонахождение крупного налогоплательщика (КНП), связанного с изменением административно-территориальной единицы:

до окончания текущего бюджетного периода (календарного года) не меняется основное место учета такого плательщика и плательщик состоит на учете в контролирующем органе, осуществляющем сопровождение КНП;

если до начала нового бюджетного периода в отношении налогоплательщика принято решение о прекращении, основное место учета плательщика не меняется, процедуры перевода прекращаются и плательщик продолжает состоять на учете в контролирующем органе, осуществляющем сопровождение КНП;

с начала нового бюджетного периода и в случае включения в Реестр крупных налогоплательщиков на такой период, плательщик может самостоятельно принять решение об изменении своего основного места учета и перевестись на учет в другой контролирующий орган, осуществляющий сопровождение КНП, путем подачи заявления по форме № 1-ОПП;

с начала нового бюджетного периода и в случае невключения в Реестр КНП на такой период меняется основное место учета и плательщик переводится на обслуживание в контролирующий орган по своему местонахождению путем подачи заявления по форме № 1-ОПП или на основании решения ГНС об изменении основного места учета плательщика.

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