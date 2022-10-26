Крупный киргизский банк прекратил обслуживать карты «Мир» — Finance.ua

Крупный киргизский банк прекратил обслуживать карты «Мир»
Крупный киргизский государственный «Айил-банк» временно прекратил обслуживать кредитные карты российской платежной системы «Мир».
Об этом сообщает пресс-служба банка.
ОАО «Айил Банк» по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно прекращает: обслуживание платежных карт в рамках НСПК «Мир» на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы), денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК на платежные карты, эмитированное ОАО «Айил Банк», — говорится в заявлении банка.
«Айил-банк» на 100% принадлежит правительству Кыргызстана.
Напомним, ранее США заявили, что будут вводить санкции за использование российской платежной системы «Мир».
Впоследствии крупнейший турецкий банк остановил работу с российскими картами Мир.
Также Центральный банк Шри-Ланки отказался принимать российскую платежную систему Мир для операций на территории страны.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью