Крупный инвестбанк запускает торговлю BTC — Finance.ua

Крупный инвестбанк запускает торговлю BTC
Stratos Group International, дочерняя компания американского инвестиционного банка Jefferies, запускает торговлю биткоинами с показателями ликвидности институционального уровня.
Об этом сообщает Trustnodes.
Tradu, новое приложение от Stratos, заработает в этом месяце для жителей Великобритании и в начале первого квартала 2024 года — для международных рынков.
Stratos сотрудничает с криптовалютной компанией Crossover Markets, специализирующейся на удовлетворении уникальных потребностей учреждений в ликвидности, а теперь этот уровень обслуживания переходит в розничную торговлю.
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«Сбор правильной технологической платформы для наших клиентов был ключевой задачей, и CROSSx — единственная на сегодняшний день площадка, которая обеспечивает скорость и пропускную способность, необходимые для снижения торговых издержек», — заявил генеральный директор Tradu Брендан Каллан.
Jefferies Group LLC — американский независимый транснациональный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Компания предоставляет клиентам услуги на рынках капитала и финансовые консультации, институциональное посредничество, исследование и управление активами. Сюда входят слияния и поглощения, реструктуризация и другие консультационные финансовые услуги.
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Jefferies лоялен к биткоину. В своей записке для инвесторов в октябре этого года компания заявила, что в BTC следует вкладывать не менее 10% доходов.
«Биткоин стал инвестиционно привлекательным для учреждений, где действуют соглашения о хранении цифровых активов, и является альтернативным золоту хранилищем стоимости», — заявили в Jefferies.
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