Крупные сети АЗС повысили цены: сколько теперь стоит бензин и дизельное топливо — Finance.ua

Крупные сети АЗС повысили цены: сколько теперь стоит бензин и дизельное топливо

Сегодня 16:15 — Энергетика

Крупные розничные сети АЗС в период с 22 по 25 апреля откорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает Консалтинговая группа «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Стоимость топлива

В частности, на WOG и ОККО бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 23-33 коп./л, до 34,10 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 1,01 грн/л, до 38,66 грн/л.

Также откорректировали цены такие сети, как AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», UPG, «Автотранс» и другие.

Выросли цены и на топливо с улучшенными показателями качества или, как его еще называют, фирменное топливо. Так, в реализующих его сетях бензин марки «А-95» можно купить за 33,50-35,80 грн/л, ДП — за 37,43-40,59 грн/л.

Стоит отметить, что 22 апреля Министерство экономики Украины обнародовало новые предельные цены на топливо. В частности, бензин «обычных» марок на АЗС не должен превышать 34,10 грн/л, ДП — 38,66 грн/л.

Напомним, эксперты отмечают, что сейчас ощущается дефицит горючего в Украине. Не все заправочные станции сегодня могут обеспечиваться в полном объеме.

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