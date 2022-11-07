Крупные налогоплательщики с начала года уплатили более 188 млрд грн — Finance.ua

Крупные налогоплательщики с начала года уплатили более 188 млрд грн
В течение января-октября 2022 года крупные налогоплательщики перечислили в общий фонд госбюджета 188,8 млрд грн, что на 10,2 млрд грн, или на 5,7% больше, чем за 10 месяцев 2021 года.
Об этом говорится в сообщении Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками.
Доля платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Межрегиональным управлением, по результатам января-октября составила почти 29,6% от платежей в государственный бюджет по Украине.
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В разрезе основных налогов в госбюджет поступило:
- налога на добавленную стоимость — 79,5 млрд грн,
- налога на прибыль — 36,5 млрд грн,
- акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров — 9,3 млрд грн,
- части чистой прибыли — 6,2 млрд. грн.
Также отмечается рост поступлений в бюджет по сравнению с январем-октябрем 2021 года по части чистой прибыли на 3,3 млрд грн или в 2,1 раза больше, по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров на 0,8 млрд грн или на 8,8% больше и по налогу на прибыль на 0,4 млрд грн или на 1,1% больше.
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