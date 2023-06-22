Крупные мировые банки не решаются конфисковать российские активы, чтобы не вызвать мести со стороны москвы — Bloomberg — Finance.ua
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Крупные мировые банки не решаются конфисковать российские активы, чтобы не вызвать мести со стороны москвы — Bloomberg

Фондовый рынок
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Крупные мировые банки не решаются конфисковать российские активы, чтобы не вызвать мести со стороны москвы — Bloomberg
Крупные мировые банки не решаются конфисковать российские активы, чтобы не вызвать мести со стороны москвы — Bloomberg
Несколько крупных международных банков опасаются, что при конфискации замороженных российских активов москва может отомстить их российским подразделениям.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам менеджера одного из таких банков, преследованиям могут быть подвергнуты как сами финансовые институты, так и их местные сотрудники. Менеджер другого говорит, что его банк в принципе отрицает конфискацию резервов Евросоюзом, хотя и не выступает прямо против такого шага.
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В россии продолжают работать, в частности, австрийский Raiffeisenbank, итальянский UniCredit, американский Citi так и не смог избавиться от всех своих активов, хотя намеревался покинуть россию еще до начала войны.
Между тем, европейские юристы пришли к выводу, что конфисковать российские резервы нельзя, есть даже риски в случае их инвестирования с целью передачи полученного дохода Украине.
Члены рабочей группы по использованию российских резервов пришли к выводу, что «нет достаточных юридических оснований, которые допускают конфискацию замороженных или заблокированных активов только на том основании, что использование этих активов ограничено Евросоюзом», говорится в докладе, с которым ознакомился Bloomberg.
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«Я прекрасно понимаю, почему обсуждение этого вопроса вызывает такие эмоции, — сказал Bloomberg министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. — Но ведь мы правовые государства. Мы определяем основанный на правилах международный порядок. Поэтому всё, что мы делаем в данном случае, должно быть абсолютно однозначно. Это может быть обжаловано и, вероятно, будет обжаловано в европейских и американских судах. Если судья отменит любую из таких мер, это будет дипломатическая и экономическая катастрофа».
Кроме того, Европейский центробанк предупредил, что использование доходов от инвестиций в пользу третьих лиц может вынудить другие государства, имеющие резервы в ЕС, отвернуться от евро.
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Поэтому сейчас лучшим выглядит еще один вариант — налог на сверхдоходы от управления российскими активами. Компаниям, в распоряжении которых они находятся и фактически получают от них прибыль, может быть предъявлено требование о передаче значительной суммы Евросоюзу.
В ЕС заблокировано более 200 млрд евро. Например, расчетная система Euroclear, где находится значительная часть этих средств, получила по ним в I квартал этого года почти 750 млн евро дохода.
Выступая в среду в Лондоне на конференции по восстановлению Украины, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пообещала подготовить предложения по этому поводу к середине июля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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