Крупные иностранные банки Сiti, Raiffeisen возобновили наем сотрудников в рф – Reuters — Finance.ua
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Крупные иностранные банки Сiti, Raiffeisen возобновили наем сотрудников в рф – Reuters

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Такие крупные иностранные банки, как Citi, Raiffeisen и другие, возобновили наем персонала в россии. Они говорят, что не могут выйти из российского рынка.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседников на рынке и данные рекрутинговой компании.
На прошлой неделе замминистра финансов рф Алексей Моисеев заявил, что россия будет блокировать продажу российских филиалов иностранных банков, пока российские банки за рубежом не смогут нормально работать. Следовательно, иностранные банки в рф пытаются заполнить вакансии, появившиеся после увольнений в начале года.
Поэтому российские подразделения иностранных банков, таких как Citi и Raiffeisen Bank, в июле начали искать персонал после того, как российские власти фактически заблокировали им выход из страны. Центральный банк рф при этом опирается на внутренние призывы взять на себя управление местным бизнесом иностранных банков, ведь это может побуждать вкладчиков выводить средства.
Один банковский источник Reuters сообщил, что иностранные банки стали нанимать людей после того, как поняли, что им не удастся легко выйти из россии. Отмечается, что это связано с увольнениями россиян после 24 февраля и выездом многих из них за границу, а не с расширением бизнеса.
Как сообщила рекрутинговая компания Headhunter, с апреля по июнь у иностранных банков в россии было немного открытых вакансий, но в июле ситуация изменилась.
Так, в июле Raiffeisen Bank в россии опубликовал 276 вакансий в стране, в то время как Citi — 84 вакансии.
По материалам:
Економічна Правда
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