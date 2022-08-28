Крупные банки могут оштрафовать на более $1 млрд за использование WhatsApp — Finance.ua
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Крупные банки могут оштрафовать на более $1 млрд за использование WhatsApp

Фондовый рынок
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Крупные банки могут оштрафовать на более $1 млрд за использование WhatsApp
Крупные банки могут оштрафовать на более $1 млрд за использование WhatsApp
Банковским гигантам, в частности JPMorgan Chase & Co и Bank of America, грозит штраф в размере более $1 млрд за использование сотрудниками несанкционированных инструментов обмена сообщениями, включая электронную почту и приложения, такие как WhatsApp.
Об этом пишет Reuters.
Morgan Stanley предварительно согласился выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) $125 млн и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) $75 млн, чтобы завершить расследование своей практики ведения учета, сообщила компания в июле. Она уже выделила $200 млн прибыли во втором квартале на подготовку к штрафу.
Во втором квартале Bank of America выделил около $200 млн на судебные разбирательства, связанные с несанкционированным обменом электронными сообщениями его сотрудниками. В конце июля банк заявил, что ведет переговоры об урегулировании по SEC и CFTC.
Комиссия по ценным бумагам и биржам изучает деятельность Citigroup Inc. в связи с общением сотрудников по «неутвержденным каналам».
Goldman Sachs ведет предварительные переговоры с SEC и CFTC по расследованию, говорится в отчете за второй квартал.
Британский банк Barclays заявил, что достиг принципиальной договоренности о выплате регулирующим органам США $200 млн, говорится в отчете компании о доходах за полугодие.
Credit Suisse Group AG заявил в июле, что зарегистрировал судебный резерв в размере $200 млн, что в основном касается правил ведения учета.
В конце июля Deutsche Bank объявил, что выделил €165 млн как дополнительные резервы для возможного применения нормативных требований, частично в связи с расследованиями SEC и CFTC.
UBS Group заявила, что регулирующие органы США проводят расследование в отношении банка и других финансовых учреждений, связанных с деловыми коммуникациями.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в прошлом году начала исследовать практику использования банками персональных устройств, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также присоединилась к этому вопросу.
Брокерско-дилерская дочерняя компания JP Morgan Chase & Co была оштрафована SEC и CFTC на $200 млн в прошлом году из-за общения сотрудников на личных мобильных устройствах, в приложениях для обмена сообщениями и электронной почте. JP Morgan признал свое поведение нарушением законодательства о ценных бумагах.
Штраф был одним из первых серьезных принудительных действий, предпринятых главой SEC Гэри Генслером.
По материалам:
Forbes.ua
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