Крупнейшую в истории Украины конфискованную взятку перечислили на ВСУ. Это 6 миллионов долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупнейшую в истории Украины конфискованную взятку перечислили на ВСУ. Это 6 миллионов долларов

Сегодня 10:32Казна и Политика
77
Крупнейшую в истории Украины конфискованную взятку перечислили на ВСУ. Это 6 миллионов долларовКрупнейшую в истории Украины конфискованную взятку перечислили на ВСУ. Это 6 миллионов долларов, nabu.gov.ua
Крупнейшую в истории Украины конфискованную взятку перечислили на нужды Вооруженных Сил Украины, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Чиновник пытался подкупить этими деньгами руководителей антикоррупционных органов.
«В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом Государственной налоговой службы в Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов. Им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего чиновника. «Услугу» оценили в 5 миллионов долларов, еще миллион долларов чиновник ГУ ГНС взял себе «сверху», — объясняют в НАБУ.
Фото: НАБУ Фото: НАБУ
Арест с денежных средств сняли 19 апреля по решению Высшего антикоррупционного суда.
«Благодаря этому 6 миллионов долларов (более 170 миллионов гривен) уже перечислили на нужды обороноспособности государства», — добавляют в НАБУ.
По материалам: The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.