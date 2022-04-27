Крупнейшую в истории Украины конфискованную взятку перечислили на ВСУ. Это 6 миллионов долларов — Finance.ua

Крупнейшую в истории Украины конфискованную взятку перечислили на ВСУ. Это 6 миллионов долларов

Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Крупнейшую в истории Украины конфискованную взятку перечислили на ВСУ. Это 6 миллионов долларов, nabu.gov.ua

Крупнейшую в истории Украины конфискованную взятку перечислили на нужды Вооруженных Сил Украины, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Чиновник пытался подкупить этими деньгами руководителей антикоррупционных органов.

«В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом Государственной налоговой службы в Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов. Им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего чиновника. «Услугу» оценили в 5 миллионов долларов, еще миллион долларов чиновник ГУ ГНС взял себе «сверху», — объясняют в НАБУ.

Фото: НАБУ

Арест с денежных средств сняли 19 апреля по решению Высшего антикоррупционного суда.

«Благодаря этому 6 миллионов долларов (более 170 миллионов гривен) уже перечислили на нужды обороноспособности государства», — добавляют в НАБУ.

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