Крупнейшую в истории Украины конфискованную взятку перечислили на ВСУ. Это 6 миллионов долларов — Finance.ua

Крупнейшую в истории Украины конфискованную взятку перечислили на ВСУ. Это 6 миллионов долларов, nabu.gov.ua
Крупнейшую в истории Украины конфискованную взятку перечислили на нужды Вооруженных Сил Украины, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Чиновник пытался подкупить этими деньгами руководителей антикоррупционных органов.
«В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом Государственной налоговой службы в Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов. Им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего чиновника. «Услугу» оценили в 5 миллионов долларов, еще миллион долларов чиновник ГУ ГНС взял себе «сверху», — объясняют в НАБУ.
Фото: НАБУ
Арест с денежных средств сняли 19 апреля по решению Высшего антикоррупционного суда.
«Благодаря этому 6 миллионов долларов (более 170 миллионов гривен) уже перечислили на нужды обороноспособности государства», — добавляют в НАБУ.