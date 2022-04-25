Крупнейший в мире производитель пальмового масла Индонезия запрещает экспорт — Finance.ua

Крупнейший в мире производитель пальмового масла Индонезия запрещает экспорт

Сегодня 08:31 — Аграрный рынок

Крупнейший в мире производитель пальмового масла Индонезия запрещает экспорт

Крупнейший в мире производитель и экспортер пальмового масла Индонезия запрещает весь экспорт масла с 28 апреля из-за локального дефицита.

Об этом пишет Bloomberg.

Прекращение поставок начнется с 28 апреля и будет продолжаться, пока правительство не сочтет, что дефицит преодолен, сказал президент страны Джоко Видодо.

Предыдущий запрет на экспорт этого продукта из страны был введен в конце января и снят в марте. Введение запрета привело к скачку цен на пальмовое масло до рекордных максимумов.

«Этот шаг Индонезии усиливает протекционизм стран-производителей сельскохозяйственных культур по всему миру после того, как в Украине вспыхнула война. Правительства пытаются обеспечить свои страны продовольствием в условиях роста цен. Аргентина, еще один крупный поставщик растительного масла, повысила экспортные налоги на соевое масло». ООН призвала страны оставлять торговлю открытой, заявляя, что эти шаги только приведут к дальнейшему росту мировых цен", — пишет агентство.

Дефицит пищевого масла всколыхнул Индонезию, что привело к уличным протестам из-за высоких цен на продукты питания и в связи с задержанием торгового чиновника по делу о коррупции.

«Правительство ввело субсидии и полицейский надзор, чтобы обеспечить доставку продуктов по всей стране», — пишет Bloomberg.

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