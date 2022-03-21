Крупнейший в мире производитель насосного оборудования приостанавливает производство на заводе в рф — Finance.ua
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Крупнейший в мире производитель насосного оборудования приостанавливает производство на заводе в рф

Сегодня 09:14Фондовый рынок
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Датская компания Grundfos — крупнейший в мире производитель насосного оборудования — временно прекращает производство на территории россии, а также не будет принимать заказы из россии и беларуси.
Об этом сообщил в Telegram бизнесмен, эксминистр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.
У Grundfos есть собственные производственные мощности в россии.
"В прошлом году насосы Grundfos были обнаружены в Крыму в обход санкций, что повлекло за собой скандал (тогда там также нашли оборудование Siemens).
Мы планировали митинг возле офиса Grundfos в Дании, однако с нами связался сотрудник компании и поделился официальным письмом Grundfos, которое отправили на своих партнеров в россии и беларуси. Мне разрешили опубликовать это письмо", — написал Дубилет.
В письме, в частности, говорится, что компания решила временно приостановить деятельность в россии и беларуси.
Это означает, что Grundfos временно приостановит производство продукции на заводе в россии и работу офисов продаж в россии и беларуси.
При этом компания не будет закрывать завод в россии и офисы в россии и беларуси и возобновит их деятельность, «как только позволит ситуация».
По материалам: Економічна Правда
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