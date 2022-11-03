Крупнейший в мире контейнерный оператор решил ликвидировать российскую "дочку" — Finance.ua
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Крупнейший в мире контейнерный оператор решил ликвидировать российскую "дочку"

Фондовый рынок
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Крупнейший в мире контейнерный оператор решил ликвидировать российскую "дочку"
Крупнейший в мире контейнерный оператор решил ликвидировать российскую "дочку"
Крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk решил ликвидировать российскую «дочку» по контейнерным перевозкам.
Решение о ликвидации компании принял единственный участник ООО Майерск.
По данным ЕГРЮЛ на 2 ноября, 100% уставного капитала ООО Маерск принадлежит учредителю — датскому Maersk Line Agency Holding A/S.
По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, выручка компании по РСБУ в 2021 году составила 845,9 млн рублей (примерно $13,61 млн по официальному курсу).
Требования кредиторов компании могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования объявления в журнале Вестник государственной регистрации.
Ранее сообщалось, что Maersk уходит с российского рынка. Компания достигла соглашения о продаже своей доли в российском портовом операторе Global Ports Investments и больше не будет работать с российскими юридическими лицами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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