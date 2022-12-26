Крупнейший производитель чипов ведет переговоры о строительстве первого завода в Евросоюзе — FT 26.12.2022, 00:49 — Технологии&Авто

Крупнейший производитель чипов ведет переговоры о строительстве первого завода в Евросоюзе — FT

Крупнейшая в мире монопрофильная независимая компания по производству полупроводников TSMC, расположенная на Тайване, ведет переговоры о строительстве своего первого европейского завода в немецком Дрездене.

Об этом сообщает Financial Times

Тайваньская компания отправит группу руководителей высшего звена в Германию в начале следующего года, чтобы обсудить уровень государственной поддержки будущего завода и возможности местной цепи поставок.

Для руководителей TSMC эта поездка будет второй за последние шесть месяцев, ожидается, что окончательное решение об инвестировании миллиардов долларов в завод, строительство которого может начаться уже в 2024 году, будет принято вскоре после этого.

В прошлом году клиенты TSMC просили компанию рассмотреть вопрос строительства завода в Европе, но после вторжения россии в Украину предварительное разбирательство приостановили.

Именно рост спроса европейских автопроизводителей на чипы местного производства заставил TSMC пересмотреть свое решение.

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Укрінформ По материалам:

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