Крупнейший производитель чипов ведет переговоры о строительстве первого завода в Евросоюзе — FT — Finance.ua
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Крупнейший производитель чипов ведет переговоры о строительстве первого завода в Евросоюзе — FT

Технологии&Авто
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Крупнейший производитель чипов ведет переговоры о строительстве первого завода в Евросоюзе — FT
Крупнейший производитель чипов ведет переговоры о строительстве первого завода в Евросоюзе — FT
Крупнейшая в мире монопрофильная независимая компания по производству полупроводников TSMC, расположенная на Тайване, ведет переговоры о строительстве своего первого европейского завода в немецком Дрездене.
Об этом сообщает Financial Times.
Тайваньская компания отправит группу руководителей высшего звена в Германию в начале следующего года, чтобы обсудить уровень государственной поддержки будущего завода и возможности местной цепи поставок.
Для руководителей TSMC эта поездка будет второй за последние шесть месяцев, ожидается, что окончательное решение об инвестировании миллиардов долларов в завод, строительство которого может начаться уже в 2024 году, будет принято вскоре после этого.
В прошлом году клиенты TSMC просили компанию рассмотреть вопрос строительства завода в Европе, но после вторжения россии в Украину предварительное разбирательство приостановили.
Именно рост спроса европейских автопроизводителей на чипы местного производства заставил TSMC пересмотреть свое решение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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