Крупнейший мобильный оператор Южной Кореи заявил, что 5G не оправдал ожиданий — Finance.ua

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Крупнейший мобильный оператор Южной Кореи заявил, что 5G не оправдал ожиданий

Технологии&Авто
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Крупнейший мобильный оператор Южной Кореи заявил, что 5G не оправдал ожиданий
Крупнейший мобильный оператор Южной Кореи заявил, что 5G не оправдал ожиданий
Ведущий мобильный оператор Южной Кореи SK Telecom недавно опубликовал технический документ, содержащий критическую оценку технологии 5G, сообщает The Register.
В документе под названием «Выученные уроки 5G, ключевые требования 6G, эволюция сети 6G и спектр 6G» утверждается, что 5G был широко разрекламирован, но не смог оправдать ожиданий.
Изначально 5G рекламировали как революционную технологию, которая позволит разные применения, такие как автономное вождение, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), расширенная реальность (XR) и цифровые двойники. Однако эти направления развития не имели полного успеха из-за ряда факторов, таких как ограничение устройств, незрелость технологии, отсутствие рыночного спроса и регуляторные проблемы.
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В документе отмечается, что некоторые из целей, поставленных Сектором радиосвязи Международного союза электросвязи ООН (МСЕ-Р) для 5G, были достигнуты, но многие из них все еще далеки от завершения. Это привело к завышенным ожиданиям среди потребителей, ожидавших значительного технологического скачка, подобного переходу от 3G к LTE. 5G стал скорее постепенным улучшением существующей технологии, что сделало его менее заметным для пользователей.
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Несмотря на критику, в документе признается, что у 5G есть определенные преимущества. К примеру, компания SK Telecom наблюдала снижение стоимости передачи данных на 70% за гигабайт по сравнению с LTE, а пользователи 5G потребляют на 50% больше данных, чем пользователи сетей предыдущего поколения.
В документе говорится, что будущая технология 6G, которая, как ожидается, дебютирует в 2030 году, может учесть недостатки 5G. Поэтому оператор призывает к совместному подходу между всеми заинтересованными сторонами экосистемы во избежание прошлых ошибок. Это может привести к расширению вариантов использования, лучшему управлению спектром и более простым вариантам архитектуры.

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По материалам:
mezha.media
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