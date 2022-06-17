Крупнейший испанский авиаперевозчик начнет прием Bitcoin — Finance.ua

Крупнейший испанский авиаперевозчик начнет прием Bitcoin

Сегодня 18:14 — Финтех и Карты

Крупнейший испанский авиаперевозчик начнет прием Bitcoin

Авиакомпания Vueling заключила соглашение с платежной системой BitPay, которая позволит клиентам авиалайнера оплачивать билеты с помощью криптовалюты.

Как сообщили в PRNewswire, авиакомпания будет использовать систему UATP (Universal Air Travel Plan), поддерживающую криптовалютные расчеты для всех видов транспорта.

Клиенты смогут рассчитываться 13 разными криптовалютами, среди которых Bitcoin и эфириум. Услуга начнет действовать уже с 2023 г. на сайте компании. Цены билетов будут отображаться в евро, но клиенты смогут оплачивать свои рейсы криптовалютой из более чем 100 кошельков.

«Этим соглашением Vueling еще раз подтверждает свою позицию цифровой авиакомпании. Мы очень рады, что нашли в BitPay лучшего партнера, предлагающего нашим клиентам возможность осуществлять транзакции с криптовалютами с наибольшей безопасностью и надежностью», — заявил менеджер по вопросам партнерства Vueling Хесус Монзо.

В Vueling отмечают, что понимают потенциал криптовалют и их важность для трансформации отрасли авиаперелетов, делая платежи более быстрыми, безопасными и менее дорогими в глобальном масштабе. Такое же мнение поддерживает крупнейшая авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Emirates Airlines, которая планирует использовать Bitcoin в качестве платежного средства и запустит собственные невзаимозаменяемые токены.

Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

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