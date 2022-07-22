Крупнейший европейский порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок с россией — Finance.ua

Крупнейший европейский порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок с россией Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

Крупнейший европейский порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок с россией

Один из крупнейших по грузообороту портов в Европе и мире — порт Роттердама в Нидерландах — решил прекратить контейнерные перевозки в россию и из нее.

Об этом говорится в сообщении на сайте порта от 22 июля.

«Контейнерные перевозки в россию и обратно прекратились», — говорится в заявлении.

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Запрет на доступ в европейские порты для российских судов предусмотрен еще пятым пакетом санкций против россии.

Еще до принятия нового пакета ограничительных мер некоторые компании отказались сотрудничать с россией. 1 марта оператор порта Гамбурга объявил об остановке обработки грузов в российские порты, а 22 марта крупнейший контейнерный перевозчик Maersk заявил о фактическом прекращении работы в россии.

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