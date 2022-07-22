Крупнейший европейский порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок с россией — Finance.ua
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Крупнейший европейский порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок с россией

Фондовый рынок
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Крупнейший европейский порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок с россией
Крупнейший европейский порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок с россией
Один из крупнейших по грузообороту портов в Европе и мире — порт Роттердама в Нидерландах — решил прекратить контейнерные перевозки в россию и из нее.
Об этом говорится в сообщении на сайте порта от 22 июля.
«Контейнерные перевозки в россию и обратно прекратились», — говорится в заявлении.
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Еще до принятия нового пакета ограничительных мер некоторые компании отказались сотрудничать с россией. 1 марта оператор порта Гамбурга объявил об остановке обработки грузов в российские порты, а 22 марта крупнейший контейнерный перевозчик Maersk заявил о фактическом прекращении работы в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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