Крупнейший европейский порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок с россией — Finance.ua

Крупнейший европейский порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок с россией
Один из крупнейших по грузообороту портов в Европе и мире — порт Роттердама в Нидерландах — решил прекратить контейнерные перевозки в россию и из нее.
Об этом говорится в сообщении на сайте порта от 22 июля.
«Контейнерные перевозки в россию и обратно прекратились», — говорится в заявлении.
Запрет на доступ в европейские порты для российских судов предусмотрен еще пятым пакетом санкций против россии.
Еще до принятия нового пакета ограничительных мер некоторые компании отказались сотрудничать с россией. 1 марта оператор порта Гамбурга объявил об остановке обработки грузов в российские порты, а 22 марта крупнейший контейнерный перевозчик Maersk заявил о фактическом прекращении работы в россии.
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