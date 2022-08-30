Крупнейший девелопер Китая зафиксировал рекордное падение прибыли в 96% — Finance.ua
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Крупнейший девелопер Китая зафиксировал рекордное падение прибыли в 96%

Фондовый рынок
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Крупнейший девелопер Китая зафиксировал рекордное падение прибыли в 96%
Крупнейший девелопер Китая зафиксировал рекордное падение прибыли в 96%
Прибыль китайской Country Garden Holdings в первом полугодии упала на 96%, что явилось самым большим падением с момента ее листинга в Гонконге в 2007 году. Таким образом кризис недвижимости в Китае затронул крупнейшего в стране застройщика по объемам продаж.
Об этом пишет Bloomberg.
Неаудированная чистая прибыль упала до 612 млн юаней ($88 млн) за шесть месяцев, как показали отчеты компании.
Базовая чистая прибыль, корректирующаяся с учетом статей, включая переоценку имущества, упала на 68%.
Country Garden ранее предупредила, что прибыль упадет, отметив, как проблемы сектора распространились на застройщиков, считавшихся когда-то относительно безопасными. Компания пытается укрепить свой баланс после потери инвестиционного рейтинга Fitch Ratings и Moody’s Investors Service.
Выручка компании сократилась на 31% по сравнению с прошлым годом, валовая прибыль снизилась до рекордно низкого уровня в 10,6%.
Чистый долг по собственному капиталу улучшился, в то время как денежное покрытие краткосрочного долга снизилось.
Компания предоставила гарантии по определенным обязательствам совместных предприятий и других сторон на сумму 34,7 млрд юаней по сравнению с 43,2 млрд юаней на конец 2021 года.
В отличие от своих крупнейших конкурентов, Country Garden фокусируется на нижнем сегменте рынка, что делает его более уязвимым к ослаблению спроса покупателей жилья во время экономического спада. Многие ее клиенты — работники-мигранты, которые сейчас сталкиваются с сокращением доходов и ухудшением гарантий занятости.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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