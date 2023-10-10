Крупнейший частный девелопер Китая Country Garden оказался на грани дефолта — Finance.ua

Крупнейший частный девелопер Китая Country Garden оказался на грани дефолта Сегодня 18:12 — Недвижимость

Крупнейший частный девелопер Китая Country Garden оказался на грани дефолта

Крупнейший частный девелопер Китая, Country Garden, предупредил о возможном дефолте по своим международным долгам, что станет значительным ударом по находящемуся в затруднительном положении секторе недвижимости страны.

Об этом пишет Financial Times

Компания имеет около 200 млрд долл. обязательств и около 10 млрд долл. долларового долга, заявила, что пропустила платеж в размере 470 млн долл. Гонконгских долларов (60 млн долл.) по некоторым своим долгам.

Country Garden также ожидает, что «не сможет выполнить все свои платежные обязательства», когда наступит срок их уплаты.

«Такая неуплата может привести к тому, что кредиторы группы потребуют ускорения выплаты соответствующей задолженности перед ними или принятия мер принудительного взыскания», — заявила компания.

В заявлении также подчеркивается внезапное ухудшение финансового положения Country Garden, который до этого в этом году выдерживал общесекторальный кризис на рынке недвижимости после дефолта своего конкурента Evergrande в 2021 году.

Потенциальный дефолт также усугубляет обеспокоенность по поводу сектора недвижимости Китая, который обычно обеспечивает более четверти экономической активности страны, но уже два года страдает от задержек в строительстве после волны дефолтов по облигациям застройщиков, а также падения спроса, добавляет FT.

Country Garden сообщила, что ее продажи за первые девять месяцев снизились на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и упали в сентябре шестой месяц подряд.

«Поскольку не произошло существенного улучшения продаж недвижимости в масштабах отрасли, группа сталкивается со значительной неопределенностью продажи активов, и ожидается, что ее позиция ликвидности будет оставаться очень жесткой в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — отметили в группе.

В последние месяцы Пекин увеличил поддержку сектора недвижимости и снизил ставки, а отдельные города также смягчили политику, направленную на сдерживание перегрева цен. Однако перспективы отрасли омрачает неопределенность по поводу нерешенных дефолтов", — добавляет издание.

Економічна Правда По материалам:

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