Крупнейший банк Европы увеличил прибыль более чем в три раза — Finance.ua
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Крупнейший банк Европы увеличил прибыль более чем в три раза

Вчера 20:30Фондовый рынок
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HSBCHSBC, Фото: bloomberg.com
Чистая прибыль британского HSBC в 2021 году выросла в 3,2 раза.
Крупнейший банк Европы нарастил прибыль более чем в три раза: в 2021-м HSBC заработал $12,61 млрд, тогда как годом ранее финучреждение отчиталось о прибыли на уровне $3,9 млрд.
В финансовой отчетности, представленной банком, отмечается, что рост прибыли в 2021 году был обеспечен за счет высвобождения резервных средств в размере $900 млн на покрытие кредитных убытков.
Что касается чистого процентного дохода HSBC, то показатель по итогам прошлого года составил $26,489 млрд. При этом разбавленная прибыль на акцию, отмечается в сообщении, в 2021-м выросла с $0,19 до $0,62.
По итогам IV квартала 2021 чистая прибыль банковского учреждения выросла до $1,788 млрд: результат октября-декабря 2020 года составил $562 млн.
Квартальная выручка HSBC за последние три месяца прошлого года увеличилась до $11,989 млрд, тогда как чистый процентный доход банка вырос до $6,781 млрд.
Следует отметить, что HSBC — одно из крупнейших финучреждений Великобритании по рыночной капитализации и размеру активов. Банк работает в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Северной и Латинской Америке.
В то же время, основной регион деятельности HSBC — Азия: там работает 55% сотрудников банковской группы. В Европе сосредоточено 25% персонала HSBC, в то время как в Северной Америке — 9%.
По материалам: Banker.ua
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