Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство на 22% из-за роста затрат на электроэнергию — Finance.ua

Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство на 22% из-за роста затрат на электроэнергию Сегодня 03:49 — Энергетика

Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство на 22% из-за роста затрат на электроэнергию

Крупнейший завод по выплавке алюминия в Европе, Aluminium Dunkerque Industries France, сократит производство на 22% на фоне продолжающегося роста затрат на электроэнергию.

Об этом в интервью Bloomberg сообщил глава завода Гийом де Гойс.

Сокращение выпуска начнется 12 сентября, и заработает в полную силу с 1 октября. Сроки восстановления объемов производства неясны, поскольку это будет иметь экономический смысл при ценах на электроэнергию около 250 евро за МВт-час, сказал де Гойс, тогда как сейчас фьючерсы стоят более 300 евро до середины 2024 года.

Завод, в прошлом году выпустивший 290 тыс. тонн алюминия, находится в более выигрышном положении по сравнению с конкурентами, поскольку получает большую часть электроэнергии по долгосрочным контрактам по фиксированным тарифам, однако вынужден закупать остальное по рыночным ценам.

«Производство первичного алюминия в Европе уже сильно пострадало от энергетического кризиса. Если мы еще больше сократим производство, то возникнет риск полного исчезновения всей отрасли», — отметил де Гойс.

Производство алюминия в Европе упало до минимума с 1970-х годов, пишет Bloomberg.

Aluminium Dunkerque Industries France, принадлежащий американской инвестиционной компании American Industrial Partners, минувшей зимой уже сокращал производство на 15%, однако с тех пор возобновил объемы выпуска металла.

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