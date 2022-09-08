Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство на 22% из-за роста затрат на электроэнергию — Finance.ua
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Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство на 22% из-за роста затрат на электроэнергию

Энергетика
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Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство на 22% из-за роста затрат на электроэнергию
Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство на 22% из-за роста затрат на электроэнергию
Крупнейший завод по выплавке алюминия в Европе, Aluminium Dunkerque Industries France, сократит производство на 22% на фоне продолжающегося роста затрат на электроэнергию.
Об этом в интервью Bloomberg сообщил глава завода Гийом де Гойс.
Сокращение выпуска начнется 12 сентября, и заработает в полную силу с 1 октября. Сроки восстановления объемов производства неясны, поскольку это будет иметь экономический смысл при ценах на электроэнергию около 250 евро за МВт-час, сказал де Гойс, тогда как сейчас фьючерсы стоят более 300 евро до середины 2024 года.
Завод, в прошлом году выпустивший 290 тыс. тонн алюминия, находится в более выигрышном положении по сравнению с конкурентами, поскольку получает большую часть электроэнергии по долгосрочным контрактам по фиксированным тарифам, однако вынужден закупать остальное по рыночным ценам.
«Производство первичного алюминия в Европе уже сильно пострадало от энергетического кризиса. Если мы еще больше сократим производство, то возникнет риск полного исчезновения всей отрасли», — отметил де Гойс.
Производство алюминия в Европе упало до минимума с 1970-х годов, пишет Bloomberg.
Aluminium Dunkerque Industries France, принадлежащий американской инвестиционной компании American Industrial Partners, минувшей зимой уже сокращал производство на 15%, однако с тех пор возобновил объемы выпуска металла.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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