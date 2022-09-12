Крупнейшие банки собираются включить в индексы облигаций Индию вместо россии — Finance.ua

Крупнейшие банки собираются включить в индексы облигаций Индию вместо россии Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Крупнейшие банки собираются включить в индексы облигаций Индию вместо россии

В Индии крупнейший рынок облигаций среди развивающихся экономик, не охваченный глобальными индексами, но банкиры говорят, что это может скоро измениться, и одна из причин — исключение россии.

Об этом пишет Bloomberg.

Morgan Stanley ожидает объявления о том, что Индия будет включена в индекс облигаций развивающихся рынков JPMorgan & Chase Co. уже в середине сентября, а фактическое включение состоится в третьем квартале следующего года.

Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что это объявление последует в четвертом квартале этого года, а включение — во втором или третьем квартале 2023 года.

Оба банка рассчитывают, что доля Индии составит 10% — наибольший вес для одной страны в индексе. Поток потенциальных инвестиций оценивается в $30 млрд.

Включение высокодоходных индийских суверенных облигаций в глобальные индексы облегчило бы иностранным инвесторам возможность вкладывать свои деньги в третью по величине экономику Азии.

При этом объем долгового рынка Индии составляет $1 трлн.

Исключение россии из индексов JPMorgan после ее вторжения в Украину могло усилить стимулы для составителей индекса заполнить ее место Индией, пишет агентство.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.