Крупнейшие банки собираются включить в индексы облигаций Индию вместо россии — Finance.ua
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Крупнейшие банки собираются включить в индексы облигаций Индию вместо россии

Фондовый рынок
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Крупнейшие банки собираются включить в индексы облигаций Индию вместо россии
Крупнейшие банки собираются включить в индексы облигаций Индию вместо россии
В Индии крупнейший рынок облигаций среди развивающихся экономик, не охваченный глобальными индексами, но банкиры говорят, что это может скоро измениться, и одна из причин — исключение россии.
Об этом пишет Bloomberg.
Morgan Stanley ожидает объявления о том, что Индия будет включена в индекс облигаций развивающихся рынков JPMorgan & Chase Co. уже в середине сентября, а фактическое включение состоится в третьем квартале следующего года.
Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что это объявление последует в четвертом квартале этого года, а включение — во втором или третьем квартале 2023 года.
Оба банка рассчитывают, что доля Индии составит 10% — наибольший вес для одной страны в индексе. Поток потенциальных инвестиций оценивается в $30 млрд.
Включение высокодоходных индийских суверенных облигаций в глобальные индексы облегчило бы иностранным инвесторам возможность вкладывать свои деньги в третью по величине экономику Азии.
При этом объем долгового рынка Индии составляет $1 трлн.
Исключение россии из индексов JPMorgan после ее вторжения в Украину могло усилить стимулы для составителей индекса заполнить ее место Индией, пишет агентство.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам:
Forbes.ua
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