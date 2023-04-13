Крупнейшие банки Индии отказались проводить операции с российской нефтью дороже лимита в 60 долларов — Finance.ua

Крупнейшие банки Индии отказались проводить операции с российской нефтью дороже лимита в 60 долларов Сегодня 19:33

Государственный банк Индии и Bank of Baroda проинформировали нефтеперерабатывающие заводы, что они не будут проводить платежи за нефть, купленную сверх установленного лимита в 60 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил руководитель НПЗ, участвовавший в поиске финансирования для закупки российской нефти, банки внимательно следят за ценами в портах погрузки, прежде чем добавить расходы на доставку и логистику.

Индия наряду с Китаем стала ключевым покупателем российской нефти после того, как большинство других стран отказались от ее поставок после вторжения в Украину. Индия воспользовалась скидками, приобретя рекордные объемы. россия стала главным поставщиком, обойдя Ирак и Саудовскую Аравию.

В то время как Индия импортирует российскую нефть на условиях доставки с учетом логистики и других расходов, банки требуют подробностей о так называемых свободных ценах на борту, чтобы убедиться, что они не превышают 60 долларов за баррель. Этот уровень освобождает от санкций Европейского Союза, которые запрещают использование судоходных услуг, банковских операций и страхования от членов блока.

россия по-прежнему может транспортировать и продавать нефть по любой цене, если не будет пользоваться услугами и судами G7 и ЕС, хотя это дает меньше возможностей.

Ранее в этом месяце ОПЕК+ шокировал рынки после объявления неожиданного сокращения добычи. Brent — международный стандарт — вырос на 8% после этого решения и сейчас торгуется выше 87 долларов за баррель.

Российская нефть торгуется ниже Brent, но если эталонная цена поднимется выше 95 долларов за баррель, это приведет к тому, что цены на нефть от производителя ОПЕК+ превысят предельный уровень, сказал руководитель НПЗ. Другой руководитель нефтеперерабатывающего завода в Мумбаи сказал, что компании могут обратиться в другие индийские банки, у которых мало зарубежных операций и которые готовы обрабатывать платежи, не опасаясь проблем от США.

Рост цен на нефть может осложнить заключение долгосрочных контрактов на поставку с российскими поставщиками. Indian Oil Corp., крупнейшая в стране государственная нефтеперерабатывающая компания, уже подписала соглашение с ПАО «Роснефть», но другим более мелким переработчикам трудно вести переговоры по контрактам.

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