Крупнейшие автомобильные рынки мира — Finance.ua

Крупнейшие автомобильные рынки мира Сегодня 21:05 — Технологии&Авто

Крупнейшие автомобильные рынки мира

С января по апрель 2023 года во всем мире было продано 21,7 млн новых легковых авто, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Fосus2Move.

Ведущим рынком остается Китай с показателем — 6,1 млн продаж (-7,6%). На рынок Поднебесной приходится 28,1% всех мировых автопродаж.

На втором месте — США, где с начала года было зарегистрировано 3,9 млн новых авто (+9,1%).

На третьем месте Япония — 1,6 млн авто (+16,6%).

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Индия отчитывалась об 1,4 млн продаж (+11,8%), и это четвертый результат.

Замыкает лидерскую пятерку Германия — 799 794 авто (+8,1%)

Также в ТОП-10 рынков вошли:

Великобритания — 618 589 ед. (+14%);

Франция — 548 489 ед. (+14,7%);

Италия — 543 724 ед. (+25,6%);

Южная Корея — 515 730 (+11,5%);

Бразилия — 463 857 ед. (+13,9%).

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Телеканал 24 По материалам:

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