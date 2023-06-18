Крупнейшие автомобильные рынки мира — Finance.ua

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Крупнейшие автомобильные рынки мира

Технологии&Авто
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Крупнейшие автомобильные рынки мира
Крупнейшие автомобильные рынки мира
С января по апрель 2023 года во всем мире было продано 21,7 млн новых легковых авто, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Fосus2Move.
Ведущим рынком остается Китай с показателем — 6,1 млн продаж (-7,6%). На рынок Поднебесной приходится 28,1% всех мировых автопродаж.
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На втором месте — США, где с начала года было зарегистрировано 3,9 млн новых авто (+9,1%).
На третьем месте Япония — 1,6 млн авто (+16,6%).
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Индия отчитывалась об 1,4 млн продаж (+11,8%), и это четвертый результат.
Замыкает лидерскую пятерку Германия — 799 794 авто (+8,1%)
Также в ТОП-10 рынков вошли:
  • Великобритания — 618 589 ед. (+14%);
  • Франция — 548 489 ед. (+14,7%);
  • Италия — 543 724 ед. (+25,6%);
  • Южная Корея — 515 730 (+11,5%);
  • Бразилия — 463 857 ед. (+13,9%).
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По материалам:
Телеканал 24
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