Крупнейшая криптобиржа мира перечислила Украине $10 миллионов — Finance.ua
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Крупнейшая криптобиржа мира перечислила Украине $10 миллионов

Сегодня 12:34Казна и Политика
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Крупнейшая криптобиржа мира перечислила Украине $10 миллионовКрупнейшая криптобиржа мира перечислила Украине $10 миллионов
Крупнейшая криптобиржа мира Binance передала Украине 10 миллионов долларов на гуманитарную помощь.
Об этом говорится на официальном сайте Binance.
Пожертвования будут распределены между основными межправительственными и некоммерческими организациями, уже действующими на местах, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, iSans и People in Need, и будут направляться на помощь детям и семьям перемещенных лиц в Украине и соседних странах, а также тем людям, которые не могут выехать из Украины и больше подвержены опасности.
Также Binance положил начало Фонду экстренной помощи, который будет аккумулировать сбор средств в криптовалюте на помощь беженцам и детям, а также для поддержки материально-технического обеспечения на местах.
«Это включает в себя помощь в обеспечении едой, топливом, припасами и жильем для украинцев, среди которых бесчисленное количество членов сообщества Binance. Мы используем все имеющиеся ресурсы и правительственные каналы, чтобы призвать мировых лидеров немедленно прекратить войну», — подчеркнул генеральный директор Binance Чанпен Чжао.
Как сообщалось, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратились к мировым криптобиржам с просьбой заблокировать финансовые операции в/из Российской Федерации, от и до российских граждан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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