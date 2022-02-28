Крупнейшая криптобиржа мира перечислила Украине $10 миллионов — Finance.ua

Крупнейшая криптобиржа мира перечислила Украине $10 миллионов

Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Крупнейшая криптобиржа мира перечислила Украине $10 миллионов

Крупнейшая криптобиржа мира Binance передала Украине 10 миллионов долларов на гуманитарную помощь.

Об этом говорится на официальном сайте Binance

Пожертвования будут распределены между основными межправительственными и некоммерческими организациями, уже действующими на местах, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, iSans и People in Need, и будут направляться на помощь детям и семьям перемещенных лиц в Украине и соседних странах, а также тем людям, которые не могут выехать из Украины и больше подвержены опасности.

Также Binance положил начало Фонду экстренной помощи, который будет аккумулировать сбор средств в криптовалюте на помощь беженцам и детям, а также для поддержки материально-технического обеспечения на местах.

«Это включает в себя помощь в обеспечении едой, топливом, припасами и жильем для украинцев, среди которых бесчисленное количество членов сообщества Binance. Мы используем все имеющиеся ресурсы и правительственные каналы, чтобы призвать мировых лидеров немедленно прекратить войну», — подчеркнул генеральный директор Binance Чанпен Чжао.

Как сообщалось, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратились к мировым криптобиржам с просьбой заблокировать финансовые операции в/из Российской Федерации, от и до российских граждан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью