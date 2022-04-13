Крупнейшая индийская компания отказалась от покупки российской нефти, — Reuters — Finance.ua
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Крупнейшая индийская компания отказалась от покупки российской нефти, — Reuters

Сегодня 06:25Энергетика
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Крупнейшая индийская компания отказалась от покупки российской нефти, — ReutersКрупнейшая индийская компания отказалась от покупки российской нефти, — Reuters
Индийская нефтяная корпорация (IOC) исключила из своего последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, включая российскую Urals. Ранее компания покупала большие объемы российской нефти.
Об этом сообщает Reuters.
Ведущая Индийская нефтеперерабатывающая компания сообщила участникам рынка, что сырая нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в список сортов в его последнем тендере, который закрывается во вторник.
Президент США Джо Байден поздно вечером в понедельник заявил премьер-министру Индии Нарендра Моди, что покупка большего количества нефти у россии не отвечает интересам Индии и может помешать реакции США на войну россии против Украины.
На этой неделе IOC проводит два тендера для отгрузки в мае-июне.
В ходе предварительных тендеров IOC закупила 6 млн баррелей российской нефти Urals для погрузки в мае.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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