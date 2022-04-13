Крупнейшая индийская компания отказалась от покупки российской нефти, — Reuters
Индийская нефтяная корпорация (IOC) исключила из своего последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, включая российскую Urals. Ранее компания покупала большие объемы российской нефти.
Ведущая Индийская нефтеперерабатывающая компания сообщила участникам рынка, что сырая нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в список сортов в его последнем тендере, который закрывается во вторник.
Президент США Джо Байден поздно вечером в понедельник заявил премьер-министру Индии Нарендра Моди, что покупка большего количества нефти у россии не отвечает интересам Индии и может помешать реакции США на войну россии против Украины.
На этой неделе IOC проводит два тендера для отгрузки в мае-июне.
В ходе предварительных тендеров IOC закупила 6 млн баррелей российской нефти Urals для погрузки в мае.