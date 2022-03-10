Крупная горнодобывающая компания Rio Tinto разрывает все связи с российским бизнесом — Finance.ua
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Крупная горнодобывающая компания Rio Tinto разрывает все связи с российским бизнесом

Сегодня 10:52Фондовый рынок
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Rio Tinto стала первой крупной горнодобывающей компанией, объявившей о разрыве всех связей с российским бизнесом.
Об этом передает reuters.
Компания ранее заявляла, что у нее нет операционных активов или сотрудников, которых можно было бы вывести из России или Украины, но этот шаг связан с тем, что после начала вторжения 24 февраля западные фирмы испытывают растущее давление с целью покинуть Россию.
Горнодобывающая компания владеет 80% акций Queensland Alumina в совместном предприятии с российским «Русал Интернэшнл» Олега Дерипаски, вторым по величине производителем алюминия в мире.
Компания не прокомментировала, как ее решение о прекращении отношений с российскими предприятиями повлияет на отношения с этой компанией.
По материалам: УНІАН
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