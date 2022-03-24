Криптовалюты помогают рф обходить санкции — Европейский центробанк

Сегодня 06:07 — Финтех и Карты

Криптовалюты используют в качестве лазейки во избежание санкций против россии из-за войны в Украине.

Как сообщает «Европейская правда», с таким заявлением выступила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Она признает, что «более всего обеспокоена» большим объемом рублей, конвертированных в криптовалютные активы, после того, как россия попала под шквал финансовых санкций во время вторжения в Украину в прошлом месяце.

Криптоактивы используются «для обхода санкций, введенных многими странами по всему миру против россии и определенного количества игроков», — убеждена Лагард.

«Здесь, в Европе, мы приняли меры, чтобы четко сообщить всем, кто обменивается, совершает транзакции, предлагает услуги с криптоактивами, что они являются соучастниками», — добавила она.

Справка Finance.ua:

после введения ЕС и США санкций, россияне массово скупали криптовалюты, работающие вне официальной банковской системы;

в ответ ЕС в начале марта опубликовал заявление, в котором отмечается, что криптоактивы также включены под санкции;

при этом, как пишет Bloomberg, криптоэксперты заявили, что рынок криптовалют слишком мал, чтобы способствовать широкомасштабному уклонению россиян от санкций.

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