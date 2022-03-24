Криптовалюты помогают рф обходить санкции — Европейский центробанк — Finance.ua
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Криптовалюты помогают рф обходить санкции — Европейский центробанк

Сегодня 06:07Финтех и Карты
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Криптовалюты используют в качестве лазейки во избежание санкций против россии из-за войны в Украине.
Как сообщает «Европейская правда», с таким заявлением выступила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Она признает, что «более всего обеспокоена» большим объемом рублей, конвертированных в криптовалютные активы, после того, как россия попала под шквал финансовых санкций во время вторжения в Украину в прошлом месяце.
Криптоактивы используются «для обхода санкций, введенных многими странами по всему миру против россии и определенного количества игроков», — убеждена Лагард.
«Здесь, в Европе, мы приняли меры, чтобы четко сообщить всем, кто обменивается, совершает транзакции, предлагает услуги с криптоактивами, что они являются соучастниками», — добавила она.

Справка Finance.ua:

  • после введения ЕС и США санкций, россияне массово скупали криптовалюты, работающие вне официальной банковской системы;
  • в ответ ЕС в начале марта опубликовал заявление, в котором отмечается, что криптоактивы также включены под санкции;
  • при этом, как пишет Bloomberg, криптоэксперты заявили, что рынок криптовалют слишком мал, чтобы способствовать широкомасштабному уклонению россиян от санкций.
По материалам: Економічна Правда
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