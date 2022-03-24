Криптовалюты используют в качестве лазейки во избежание санкций против россии из-за войны в Украине.
Как сообщает «Европейская правда», с таким заявлением выступила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Она признает, что «более всего обеспокоена» большим объемом рублей, конвертированных в криптовалютные активы, после того, как россия попала под шквал финансовых санкций во время вторжения в Украину в прошлом месяце.
Криптоактивы используются «для обхода санкций, введенных многими странами по всему миру против россии и определенного количества игроков», — убеждена Лагард.