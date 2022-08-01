Криптовалюты и мир вокруг: ямайская национальная крипта, МВФ и падение BTC — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: ямайская национальная крипта, МВФ и падение BTC Сегодня 14:30 — Финтех и Карты

Криптовалюты и мир вокруг: ямайская национальная крипта, МВФ и падение BTC

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Поэтому, чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 25 по 31 июля 2022 года:

Создание ямайской национальной криптовалюты. На прошлой неделе Центральный банк Ямайки На прошлой неделе Центральный банк Ямайки объявил о начале продаж собственной цифровой валюты страны Jam-Dex (Jamaica Digital Exchange). Теперь государственной криптой жители страны могут оплачивать товары и услуги более чем у 2300 продавцов.

Вы можете спросить: «Зачем им это вообще?». Власти страны говорят, что пошли на такой шаг для поддержки экономики страны, создав альтернативу фиатной наличности.

И вот что самое интересное в этой истории: Ямайка стала первой страной в мире, которая легализовала CBDC на законном уровне. Так, уже 10 стран запустили CBDC: среди них островные государства Карибского бассейна и один представитель Африки (Нигерия). Однако, кроме Ямайки, ни в одной из этих стран CBDC пока не используется как официальное платежное средство.

В Британии криптовалюту могут признать видом собственности. Юридическая комиссия Великобритании Юридическая комиссия Великобритании призывает страну признать NFT и цифровые валюты новым видом собственности. К чему это? Специалисты утверждают, что признание криптовалют новым видом собственности значительно облегчит защиту инвесторов.

Интересно, что комиссия выступает против того, чтобы криптовалюты использовались в качестве средства оплаты товаров и услуг. Однако представители комиссии поддерживают их использование для хранения капитала и трейдинга.

МВФ не испугался падения BTC. В Международном валютном фонде В Международном валютном фонде говорят , что сумасшедшие распродажи на крипторынке почти не имели последствий для глобальной финансовой системы.

Так, аналитики называют второй квартал 2022 года самым худшим для Bitcoin за 11 лет. Однако в МВФ советуют не паниковать, поскольку, несмотря на сбои работы алгоритмических стейблкойнов и «большие потери участников индустрии», на финансовую систему это повлияло «в ограниченном масштабе».

Голливудский продюсер и криптопирамида — что между ними общего? Вы могли бы подумать, что бедный продюсер стал жертвой аферистов, но все совсем наоборот.

Голливудский продюсер Райан Фелтон еще в 2017 году горячо рекламировал ICO (первичное инвестирование в токены) для потокового сервиса FLiK. В своих роликах и интервью продюсер обещал, что новая платформа станет «убийцей Netflix», и придумывал еще множество других фейков, чтобы привлечь инвесторов. Однако после завершения раунда ICO продюсер сливает свои 40 миллионов монет, после чего стоимость токена резко падает, инвесторы оказываются в убытке, а проект закрывается

К тому времени дальновидный Фелтон уже успел потратить прибыль от продажи токенов (около $2,4 млн) — мужчина купил за них особняк за $1,5 млн, Ferrari и бриллианты. Как результат — «виновен» по 24 статьям.

Криптодом, который будет майнить Bitcoin — is this just fantasy? Компания Newlink Capital Компания Newlink Capital представила проект нового жилищного комплекса в Буэнос-Айресе Next Pampa 2.0. И хотя на первый взгляд это самый обычный ЖК, есть в нем несколько особенностей — дом позволит майнить криптовалюту и экономить.

Идея состоит в том, что в подвале дома будет находиться ферма майнинга Bitcoin, целью которой является получение дохода для покрытия расходов на содержание самого здания. Поэтому будущие жители, по словам руководителей компании, не только не будут платить коммуналку, но и будут получать прибыль от работы майнинга BTC. Звучит очень футуристически, не правда ли?

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