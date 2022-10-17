Криптовалюты и мир вокруг: Visa и Mastercard работают над криптотранзакциями, а США начали расследование в отношении самой известной коллекции NFT — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: Visa и Mastercard работают над криптотранзакциями, а США начали расследование в отношении самой известной коллекции NFT Сегодня 14:30 — Финтех и Карты

Криптовалюты и мир вокруг: Visa и Mastercard работают над криптотранзакциями, а США начали расследование в отношении самой известной коллекции NFT

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая каждый день меняет направление своего течения. Чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 10 по 16 октября 2022 года:

Visa и Mastercard разработают технологию криптотранзакций. Платежные компании Visa и Mastercard в партнерстве со стартапом MinePlex приступят к разработке Платежные компании Visa и Mastercard в партнерстве со стартапом MinePlex приступят к разработке технологии проведения криптотранзакций . Стартап уже получил финансирование на $100 млн — эти средства пойдут на создание новых банковских технологий, в том числе транзакции с криптой.

Как отмечают разработчики, такая фича позволит миллионам пользователей делать быстрые и безопасные цифровые транзакции с помощью самых обычных банковских карт и мобильных приложений.

ЕС поддержал закон о регулировании криптовалют. Комитет по экономическим и валютным вопросам ЕС 🇪🇺Комитет по экономическим и валютным вопросам ЕС проголосовал за новый пакет законов, которым будет регулироваться криптовалютная отрасль (MiCA). 28 голосов высказались «за».

Политики пришли к общему решению относительно правил MiCA только после двух лет активных обсуждений и споров.

«Принятие законопроекта знаменует конец горячей, но необходимой дискуссии между законодателями ЕС, которая длилась более двух лет», — говорится в сообщении Комитета.

Эксперты говорят, что это хороший знак, и Европейский парламент примет закон уже к концу этого года.

США начали расследование против самой известной коллекции NFT. Bloomberg пишет , что один из основных финрегуляторов США — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) — начал расследование в отношении компании Yuga Labs, которая стоит за самой известной NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club (BAYC).

Регулятор изучает, можно ли рассматривать определенные NFT как акции, а значит — не нарушает ли компания федеральные законы. Кроме того, регулятор заинтересовался распределением токена управления ApeCoin (APE). В SEC расследует, является ли этот альтоин эквивалентным ценной бумаге, поскольку он используется для управления децентрализованной автономной организацией Bored Ape DAO, управляющей развитием экосистемы BAYC.

Расследование носит частный характер, но пока Yuga Labs еще не предъявили никаких официальных обвинений.

В Португалии хотят ввести 28% налог на доходы от криптовалют. Власти Португалии Власти Португалии предложили ввести налог на доход от крипты в размере 28%.

Информация об этом появилась в проекте бюджета страны на 2023 год.

Согласно проекту, чиновники предлагают удерживать налог на прибыль с криптовалют, находящихся в распоряжении пользователей менее года.

Также авторы документа предложили обложить налогом транзакции с цифровыми активами. Доходы от выпуска криптовалют и криптомайнинга также будут считаться доходами и будут облагаться налогом в государственном плане.

Более половины торгов BTC на криптобиржах — фиктивные. Исследователи Исследователи выяснили , что в 2022 году более 51% от ежедневного объема торгов биткоином является фиктивным.

Оказалось, что значительная часть транзакций приходится на так называемую промывную торговлю (wash trading), когда актив многократно покупают и продают на одной и той же платформе в течение короткого промежутка времени. Эта «схема» создает ложную ликвидность, спекулятивно повышает цену актива и объемы торгов.

Эксперты говорят, что такое накручивание объемов торгов помогает биржам создавать ложную активность и вводит инвесторов в заблуждение.

А безопасно покупать, торговать и хранить криптовалюты можно на Binance. Именно эта платформа считается крупнейшей и самой популярной в мире. При этом биржа предлагает множество бонусов своим пользователям. Например, вы можете торговать Bitcoin без комиссий. А еще на Binance легко зарегистрироваться через приложение Дія!

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