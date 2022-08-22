Криптовалюты и мир вокруг: регулятор крипты в ЕС, бензин и пончики за «крипту» — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: регулятор крипты в ЕС, бензин и пончики за «крипту» Сегодня 14:30 — Финтех и Карты

Криптовалюты и мир вокруг: регулятор крипты в ЕС, бензин и пончики за «крипту»

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Поэтому, чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 15 по 21 августа 2022:

Плюс миллиард за 30 дней. Владельцу самого большого криптокошелька в сети Ethereum Владельцу самого большого криптокошелька в сети Ethereum удалось заработать почти $1 миллиард за последние 30 дней — благодаря росту стоимости цифровых активов. Проще говоря, мужчина купил крипту во время падения рынка, ожидая прибыли в перспективе. Так и вышло.

Баланс эфириум-кита, известного под псевдонимом Наруто, увеличился на 50%: еще на 15 июля состояние Наруто насчитывало $1,98 миллиарда, а уже 17 августа — около $2,96 миллиарда.

Минус миллиард из-за падения рынка. Если г-ну Наруто удалось заработать на подъеме рынка, то совершенно другая судьба ждала три крупнейшие публичные компании по добыче Bitcoin в США: за II квартал 2022 года они Если г-ну Наруто удалось заработать на подъеме рынка, то совершенно другая судьба ждала три крупнейшие публичные компании по добыче Bitcoin в США: за II квартал 2022 года они суммарно потеряли более $1 млрд из-за снижения цен на крипту.

Речь идет о таких суммах чистых убытков:

Core Scientific — $862 млн;

Riot Blockchain — $366 млн;

Marathon Digital Holding — $192 млн.

Как сообщает Bloomberg, майнерам пришлось продать основную часть запасов BTC, чтобы погасить операционные расходы.

Лимиты на покупку крипты. Канадский регулятор Канадский регулятор ввел новые правила для розничных покупателей криптовалюты. Теперь они могут приобрести цифровые активы на сумму, не превышающую 30 тыс. канадских долларов в год. Однако эти ограничения касаются всех криптовалют, кроме Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Власти объясняют это тем, что криптоиндустрия растет быстрыми темпами, и нужно защищать интересы неопытных потребителей.

Единый регулятор в ЕС. В Евросоюзе В Евросоюзе создадут единый регулирующий орган для регулирования криптовалютного рынка — ему поручат прямой надзор за криптобизнесом.

«Орган на уровне ЕС получит полномочия прямого надзора за определенными финансовыми учреждениями и косвенного надзора/координации других подобных организаций. Также он будет выполнять связующую роль в регулировании нефинансового сектора», — объяснили The Block.

Эксперты говорят, что появление наднационального органа станет большим шагом вперед для ЕС, однако его внедрение и комплектование штата может затянуться на годы.

Бензин и пончики за криптовалюту. Ну и напоследок — интересная и довольно лайтовая новость. Австралийским водителям больше не нужно искать наличные или карты для оплаты бензина и любимых национальных пончиков Krispy Kreme. Ведь теперь на более чем 150 станциях АЗС OTR (On The Run) Ну и напоследок — интересная и довольно лайтовая новость. Австралийским водителям больше не нужно искать наличные или карты для оплаты бензина и любимых национальных пончиков Krispy Kreme. Ведь теперь на более чем 150 станциях АЗС OTR (On The Run) будут приниматься криптовалютные платежи.

Будет работать все достаточно просто: станции обслуживания позволят пользователям биржи Crypto.com просканировать QR-код на платежном терминале, который свяжется с их биржевым кошельком. После того как пользователь выберет тип криптовалюты, которую он захочет использовать, платеж мгновенно перечислится продавцу в австралийских долларах.

Кстати, Австралия не отстает с криптовалютами. Так, по исследованию Roy Morgan, по состоянию на середину 2022 года более 1 миллиона австралийцев владеют по крайней мере одним типом криптовалюты со средней стоимостью в $20 тыс.

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