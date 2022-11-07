Криптовалюты и мир вокруг: пилотный запуск цифровой рупии, история Маска и Dogecoin продолжается — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: пилотный запуск цифровой рупии, история Маска и Dogecoin продолжается Сегодня 14:34 — Финтех и Карты

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Поэтому, чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 31 октября по 6 ноября 2022 года:

Рейтинг стран с наибольшим внедрением крипты. Согласно выводам аналитической платформы децентрализованных приложений (dApp) DappRadar, Украина, Индонезия и государство-оккупант россия Согласно выводам аналитической платформы децентрализованных приложений (dApp) DappRadar, Украина, Индонезия и государство-оккупант россия стали странами с наибольшим внедрением криптовалют.

Соединенные Штаты сохранили свой статус крупнейшего криптовалютного рынка, а Индия вытеснила страну-террориста россию, поэтому захватчик занял в топе четвертое место. Украина же за 3 квартал 2022 года стала более лояльной к крипте на 143,17%.

Пилотный запуск цифровой рупии. Резервный банк Индии (RBI) Резервный банк Индии (RBI) запустит пилотный проект цифровой рупии, поддерживаемой центральным банком. Для участия в пилотном запуске уже определили девять банков.

Как говорят в RBI, цифровая рупия не отличается от банкнот, но проще и дешевле в использовании. Также в центробанке отмечают, что пугаться этого новшества не стоит — цифровая валюта призвана дополнить, а не заменить имеющиеся формы денег.

«Навар» хакеров в октябре. Аналитики компании Peckshield Аналитики компании Peckshield заявили , что только за октябрь хакеры воспользовались 44 уязвимостями в по меньшей мере 53 протоколах. Злоумышленникам удалось вывести цифровые активы на сумму свыше $657 млн.

По данным экспертов, с начала года общий ущерб от хакерских атак на криптовалютные проекты составил около $3 млрд. Для сравнения, это вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Маск снова поддержал мем-токен DOGE. На прошлой неделе глава Tesla и SpaceX Илон Маск На прошлой неделе глава Tesla и SpaceX Илон Маск поделился в своем Twitter фото собаки породы шиба-ину (shiba-inu) в футболке с изображением логотипа социальной сети. Реакции долго ждать не пришлось — всего за несколько часов курс мем-токена Dogecoin (DOGE) вырос на 29%.

Однако и здесь мошенники захотели нажиться: на волне роста токена появилось около 169 фейковых монет, подражающих мем-криптовалюте Dogecoin. Цифровые активы в разных каламбурных вариациях сводились к названиям LittleHotDoge или DoggyDoge.

По данным PeckShield, цена примерно 67 токенов уже упала более чем на 90%, а стоимость 45 активов снизилась практически до нуля. Кроме того, 42 фейковых криптовалют из списка были созданы хакерами для кражи средств.

Рост капитализации рынка крипты. Бывший топ-менеджер Goldman Sachs и макроинвестор Рауль Пал Бывший топ-менеджер Goldman Sachs и макроинвестор Рауль Пал предположил рост капитализации рынка цифровых активов до $300 трлн в ближайшие 10–15 лет. Он уверен, что рыночная капитализация криптовалют взлетит сразу после окончания макроэкономических потрясений.

По его словам, капитализация практически всех финансовых рынков составляет от $200 трлн до $300 трлн. Поэтому Пал считает, что в будущем криптовалюты также смогут достичь этого уровня в рамках «самого быстрого и самого масштабного роста» в истории.

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