Криптовалюты и мир вокруг: пенсионный фонд и криптокредитование, бычья фаза Bitcoin, самый дешевый майнинг — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: пенсионный фонд и криптокредитование, бычья фаза Bitcoin, самый дешевый майнинг Сегодня 14:30 — Финтех и Карты

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Поэтому, чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам каждую неделю о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 8 по 14 августа 2022 года:

Bitcoin вступает в бычью фазу — эксперт. «Биток» в ближайшее время «Биток» в ближайшее время вступит в новую бычью фазу. Такое мнение высказал стартег Bloomberg Майк МакГлоун.

По мнению аналитика, Bitcoin в середине лета оказался на дне. Сейчас цифровой актив торгуется почти на 66,4% ниже своего исторического максимума, зафиксированного 10 ноября прошлого года.

Однако стратег говорит, что тренд изменится после того, как фаза накопления приобретет агрессивный характер.

К слову, Майк МакГлоун известен тем, что летом 2020 года спрогнозировал повторение знаменитого бычьего забега Bitcoin 2017 года. Аналитик был прав, и в декабре того же года монета «взлетела» выше $20 тыс.

Еще один прогноз на $770 тыс. Криптоаналитик, ведущий YouTube-канала InvestAnswers, рассказал, какое событие на крипторынке Криптоаналитик, ведущий YouTube-канала InvestAnswers, рассказал, какое событие на крипторынке может подтолкнуть цену Bitcoin до $773 000. По его словам, это партнерство криптобиржи Coinbase и управляющего активами BlackRock.

По его словам, если BlackRock инвестирует 0,5% своих активов в BTC с мультипликатором 21x, рыночная капитализация вырастет на 1,05 трлн долларов. Это прибавит $75 тыс. к цене Bitcoin, увеличив ее до $99 тыс. Однако эксперт считает, что в ближайшее время такое развитие событий маловероятно.

Американский пенсионный фонд будет инвестировать в криптокредитование. За такую инициативу взялся фонд Fairfax County Retirement Systems в Вирджинии. Там За такую инициативу взялся фонд Fairfax County Retirement Systems в Вирджинии. Там планируют инвестировать около 70 млн «зеленых» в проекты по фармингу криптоактивов, чтобы повысить доходность компании.

Отметим, что организация и до этого инвестировала в криптовалюту. По словам инвестдиректора FCRS, даже с учетом падения на 50% доходность портфеля цифровых активов фонда составила 350%.

Самая заинтересованная в крипте страна. Аналитика Google Trends Аналитика Google Trends свидетельствует , что жители Нигерии чаще всего гуглят о криптовалюте — именно эта страна возглавила рейтинг мирового поиска информации в интернете об этом цифровом активе.

Статистика показывает, что нигерийцы больше всего искали ответы на запросы «криптовалюта», «инвестировать в криптовалюту» и «купить криптовалюту». И это несмотря на то, что интенсивность поиска по слову «инвестиции в криптовалюту» снизилась по всему миру, особенно после апрельского краха крипторинка.

Причина заинтересованности населения Нигерии в крипте — низкий уровень финансовых услуг в стране.

Где дешевле всего майнить? Используя информацию о стоимости электроэнергии в мире, аналитики из США Используя информацию о стоимости электроэнергии в мире, аналитики из США оценили , сколько будет стоить добыча 1 ВТС в разных странах. Согласно данным, полученным из исследования, для майнинга 1 Bitcoin необходимо 1449 киловатт-часов (кВт-ч) энергии.

Как выяснилось, самой дешевой страной для майнинга Bitcoin является Кувейт — стоимость добычи 1 ВТС составляет $1393. Соответственно сейчас майнеры могут получить прибыль в размере $21 533.

А вот самой дорогой для майнинга BTC оказалась Венесуэла — там добыча 1 ВТС обойдется в $246 530! Интересно, что даже несмотря на такую цену, в этой стране фиксируют значительный спрос на добычу крипты.

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