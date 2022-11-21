Криптовалюты и мир вокруг: ОАЭ вводит уроки NFT, а криптоинвесторы фиксируют рекордные потери — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: ОАЭ вводит уроки NFT, а криптоинвесторы фиксируют рекордные потери Сегодня 14:40 — Финтех и Карты

Криптовалюты и мир вокруг: ОАЭ вводит уроки NFT, а криптоинвесторы фиксируют рекордные потери

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Чтобы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 14 по 20 ноября 2022 года:

Платформа для выпуска цифрового бакса. Американские банки и финорганизации Американские банки и финорганизации запустили тестовую блокчейн-платформу Regulated Liability Network (RLN) по выпуску цифрового доллара. В состав группы вошли такие известные учреждения как HBSC, Mastercard, Wells Fargo, BNY Mellon, Citi, TD Bank и SWIFT.

Известно, что банки планируют выпускать цифровую валюту в виде долларов США, хотя «потенциально концепт может быть расширен на использование разных валют и регулируемых стейблкоинов». Тестировать цифровую «зелень» будут 12 недель. При этом отмечают, что этот шаг отнюдь не означает, что ФРС готовится к обязательной разработке и выпуску государственной цифровой валюты.

Исторический рекорд криптовалютных потерь инвесторов. Аналитики Glassnode Аналитики Glassnode говорят , что коэффициент потерянной прибыли (SOPR) достиг исторического максимума за последние два года. Если коротко, то коэффициент SOPR используется для анализа рыночных циклов Bitcoin, помогает выявлять периоды, когда долгосрочные инвесторы продают BTC в убыток или, наоборот, фиксируют прибыльные позиции.

Теперь индикатор SOPR составляет 0.9847 — это означает, что инвесторы фиксируют убытки (если индикатор равен 1 — инвесторы продают Bitcoin без убытков, если больше 1 — с прибылью). В прошлый раз индикатор SOPR был на таком же уровне в марте 2020 года, когда цена Bitcoin упала до $3782 из-за COVID-19.

Уроки по NFT и метавселенным в ОАЭ. Поскольку метамиры, NFT, виртуальная реальность, разработка игр и другие новейшие технологии стремительно развиваются, в ОАЭ Поскольку метамиры, NFT, виртуальная реальность, разработка игр и другие новейшие технологии стремительно развиваются, в ОАЭ внедряют в школах новые программы по их изучению. По мнению инициаторов, это поможет подготовить школьников к будущему рынку труда, неотъемлемой частью которого станут блокчейн и крипта.

Так, например, учитель изобразительного искусства для начальных классов в Raha International School в Абу-Даби Марк Райан еще с прошлого года учит учащихся тому, как произведения искусства можно превратить в NFT. Учащиеся не фокусируются на покупке и продаже коллекционных токенов. Они лишь учат, как молодые художники могут заявить о себе в цифровом пространстве.

Усиление регулирования криптовалюты в США. Пока в Эмиратах активно готовят детей к технологиям будущего, американский Белый дом Пока в Эмиратах активно готовят детей к технологиям будущего, американский Белый дом заявил о желании внедрить усиленный надзор за криптовалютами.

Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер говорит, что Белый дом «постоянно утверждает, что без должного наблюдения за криптовалютами они рискуют нанести ущерб обычным американцам». В частности, Конгресс как можно скорее должен принять закон о регулировании криптовалют — все из-за краха криптовалютной биржи FTX. Соответствующее же законодательство должно обеспечить необходимые гарантии на рынке криптовалют.

Dogecoin как сатира в мире крипты. Разработчик крупнейшего на рынке мемкоина Билли Маркус Разработчик крупнейшего на рынке мемкоина Билли Маркус напомнил своим фолловерам, что токен Dogecoin был создан, чтобы высмеивать ситуации, подобные FTX. Он также считает, что подобные случаи будут происходить снова и снова, поэтому нужна сатира в виде Dogecoin.

На первый взгляд может показаться, что основатель крупнейшего мемкоина каким-то образом выступает против индустрии цифровых активов и делает о ней лишь ненавистные или насмешливые комментарии. Однако он уточнил, что «с криптой все хорошо».

"Ее плюс в том, что криптовалюта позволяет пользователям перемещать средства с одного кошелька на другой, не полагаясь на централизованную основу, контролируемую правительствами, единственная проблема во всем этом — люди, — уверен Маркус.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.