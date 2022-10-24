Криптовалюты и мир вокруг: Bitcoin в Книге рекордов Гиннеса, а в ЕС могут прекратить майнинг — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: Bitcoin в Книге рекордов Гиннеса, а в ЕС могут прекратить майнинг Сегодня 14:30 — Финтех и Карты

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая каждый день меняет направление своего течения. Чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 17 по 23 октября 2022:

Bitcoin в Книге рекордов Гиннеса. В Книгу рекордов Гиннеса добавили несколько выдающихся криптовалютных достижений. В частности, свою почетную страницу получил «биток», который был признан самой дорогой криптовалютой с рыночной капитализацией в 816,69 миллиарда долларов по состоянию на 24 марта 2022 года. О других криптодостижениях, ставших рекордсменами, В Книгу рекордов Гиннеса добавили несколько выдающихся криптовалютных достижений. В частности, свою почетную страницу получил «биток», который был признан самой дорогой криптовалютой с рыночной капитализацией в 816,69 миллиарда долларов по состоянию на 24 марта 2022 года. О других криптодостижениях, ставших рекордсменами, рассказываем здесь.

К слову, на прошлой неделе аналитик и опытный криптотрейдер Тон Уэйс в интервью Kitco News заявил, что Bitcoin достигнет шестизначной цены в 2023 году, еще до очередного халвинга (снижение вознаграждения майнеров) в сети BTC.

JP Morgan будет токенизировать депозиты в евро. JP Morgan уже разрешет токенизировать депозиты в долларах США с помощью JPM Coin. Теперь банк JP Morgan уже разрешет токенизировать депозиты в долларах США с помощью JPM Coin. Теперь банк планирует «в ближайшее время» разрешить токенизировать депозиты в евро на базе блокчейна.

Зачем это? Как говорят в компании, токенизированные деньги на блокчейне создают эффективность, потому что они выступают одновременно в качестве записи стоимости, обеспечивают движение денег и поддерживают возможность программирования.

В то же время текущий статус денег состоит в том, что они существуют в электронном виде в банковской базе данных с отдельными платежными каналами для перевода денег. Это создает неэффективность при перемещении денег между бухгалтерской книгой и платежными системами.

В ЕС могут прекратить майнинг. Учитывая напряженную энергетическую ситуацию, ЕС призвал государства-члены снизить потребление электроэнергии майнерами криптовалюты. Кроме того, Европейская комиссия Учитывая напряженную энергетическую ситуацию, ЕС призвал государства-члены снизить потребление электроэнергии майнерами криптовалюты. Кроме того, Европейская комиссия предупредила , что государства-члены ЕС должны быть готовы приостановить добычу криптовалюты.

Там также обратили внимание на налоговые льготы, получаемые криптомайнерами в некоторых государствах-членах — евродепутаты призвали их отменить хотя бы на время кризиса.

Кстати, если хотите разобраться в том, как происходит майнинг, законно ли майнить крипту в Украине и стоит ли овчинка выделки — рекомендуем почитать новую статью на Finance.ua. 👇🏻

ФРС раскритиковала идею запуска цифрового доллара. Запуск CBDC (национальной цифровой валюты) не сможет укрепить положение доллара на мировой арене. Таким Запуск CBDC (национальной цифровой валюты) не сможет укрепить положение доллара на мировой арене. Таким мнением поделился член Совета руководителей Федеральной резервной системы США Крис Уоллер.

По мнению экономиста, актив сам по себе не сможет в достаточной степени уменьшить традиционные проблемы, чтобы предотвратить мошенничество, кражи и отмывание денег. Более того, Уоллер говорит, что внедрение CBDC будет связано «с рядом затрат и рисков, включая угрозы кибербезопасности», а эти факторы «могут скорее навредить, чем помочь укреплению позиций доллара на международном уровне».

Американец купил реальное здание через NFT-сделку. Американец Американец купил дом в Южной Каролине через сделку на NFT-маркетплейсе. Как говорит компания-риэлтор Roofstock, такая сделка оформляется в один клик мыши.

Особняк с тремя спальнями обошелся ему в $175 тыс. За эту сумму новый домовладелец получил невзаимозаменяемый токен, подтверждающий право собственности. Покупатель оплатил свое новое гнездышко монетами USD — цифровым стейблкойном, привязанным к доллару США.

Джеффри Томпсон, руководитель блокчейна компании Roofstock, говорит, что NFT-сделка очень упрощает и налаживает отношения между продавцом и покупателем.

«Токенизация недвижимости создает транзакции без проблем, упрощает процесс и делает информацию более доступной. Вся экосистема существует с одной целью: чтобы у покупателя и продавца были доверительные отношения», — отметил специалист.

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