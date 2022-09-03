Криптовалютный обменник случайно перевел пользователю $10,5 миллионов вместо $100 — Finance.ua

Криптовалютный обменник случайно перевел пользователю $10,5 миллионов вместо $100 03.09.2022, 01:36 — Финтех и Карты

Криптовалютный обменник Crypto.com более семи месяцев назад совершил ошибочную транзакцию и случайно перевел женщине из Мельбурна $10,5 миллиона вместо $100. Ошибку обнаружили по результату аудита в конце 2021 года.

Криптовалютная платформа подала иск в суд для возврата утраченных средств. Во время слушаний представитель Crypto.com объяснил ошибку с переводом тем, что в поле оплаты вместо суммы $100 работник внес номер счета. Однако женщина, получившая деньги, вместе с сестрой уже потратила их на роскошный особняк со спортзалом и кинотеатром. Судья вынес вердикт продать имущество и вернуть платформе Crypto.com остаток средств.

Напомним, что благодаря Crypto.com австралийцы могут на АЗС покупать за криптовалюту бензин и пончики. Станции обслуживания позволят пользователям Crypto.com сканировать QR-код на платежном терминале DataMesh, который будет связываться с их биржевым кошельком и конвертировать криптовалюту в австралийские доллары.

noworries По материалам:

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