Криптовалютный миллиардер построит космическую станцию — Finance.ua

Криптовалютный миллиардер построит космическую станцию Сегодня 23:19 — Финтех и Карты

Криптовалютный миллиардер построит космическую станцию

Соучредитель криптовалютной платформы Ripple и по совместительству ее бывший технический директор Джед Маккалеб сообщил о своем новом увлечении — космосе. Как стало известно, он основал стартап Vast, нацеленный на строительство жилья в космосе и создание там комфортных условий для существования.

Как рассказал Джед Маккалеб, в настоящее время продолжается набор специалистов в команду Vast, главной задачей которых будет воспроизвести ранее встречавшиеся технологии только в научной фантастике. Маккалеб пообещал создать космическое жилье с искусственной гравитацией, впрочем, как эта идея будет работать на практике, пока не известно.

«Я всегда верил в использование технологий для уменьшения неэффективной деятельности и улучшения условий жизни. Для того чтобы создать космические дома в космосе, мы должны разработать технологии, которые не будут иметь негативного влияния на планету», — рассказал о своей идее криптовалютный миллиардер.

Пока не известно, есть ли конкретный план деятельности по развитию космического жилья, как и не понятно, во сколько обойдется стартап и кто его финансирует.

Стоит заметить, что Маккалеб не единственный в крипто-мире обратил внимание на космос. Так, австралийский Web3-стартап Crypto Competitions недавно подписал партнерство с исследовательской компанией World View, изучающей стратосферу Земли. Блокчейн-стартап предлагает владельцам своих NFT шанс выиграть приоритетное место в космическом полете World View, запланированном на 2024 год.

noworries По материалам:

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